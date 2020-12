Barcellona – Juventus: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Barcellona – Juventus dell’8 dicembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per il Gruppo G di Champions League

BARCELLONA – Martedì 8 dicembre alle ore 21 andrà in scena Barcellona – Juventus, incontro valido per la sesta ed ultima giornata del Gruppo G di Champions League. In palio c’è la prima posizione del raggruppamento visto che entrambe le squadre hanno già staccato il pass gli ottavi di finale. Da una parte ci sono i catalani che hanno un cammino immacolato in Champions League mentre in Liga faticano tantissimo: Messi e compagni sono reduci dalla sconfitta di Cadice ed in classifica stazionano al decimo posto. Dall’altra parte troviamo la squadra di Pirlo che, in Serie A, viene dalla fondamentale vittoria in rimonta contro il Torino ed in classifica occupano la terza posizione con 20 punti. La Juventus ha bisogno di vincere con tre gol di scarto per guadagnare la prima posizione del girone.

La cronaca minuto per minuto

Martedì 8 dicembre alle ore 20 le formazioni ufficiali, dalle 21 la cronaca diretta della partita.

La presentazione del match

QUI BARCELLONA – Koeman dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-2-3-1 con Ter Stegen in porta, pacchetto difensivo composto da Dest e Jordi Alba sulle corsie esterne mentre nel mezzo Mingueza e Lenglet. A centrocampo De Jong e Sergio Busquets in cabina di regia mentre davanti spazio a Messi, Coutinho e Dembelè alle spalle di Griezmann.

QUI JUVENTUS – Pirlo dovrebbe confermare il 3-4-1-2 con Szczesny in porta, reparto arretrato formato da Danilo, Bonucci e De Ligt. A centrocampo Arthur e Rabiot in cabina di regia mentre sulle corsie esterne spazio a Cuadrado e Alex Sandro. In attacco Ramsey alle spalle del tandem offensivo composto da Morata e Cristiano Ronaldo.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Barcellona – Juventus, valevole per la sesta giornata del Gruppo G di Champions League, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva suSky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Il match sarà trasmesso anche inchiaro sulle reti Mediaset, per la precisione su Canale 5. Il match sarà trasmesso anche in diretta streaming. Chi è in possesso di un abbonamento Sky potrà scaricare l’app di Sky Go su smartphone e tablet, su pc o notebook. Un’altra possibilità per seguire la partita è Now Tv: il servizio di streaming di Sky offre infatti la visione di diversi eventi calcistici nel proprio palinsesto. Bisognerà collegarsi al sito e acquistare uno dei pacchetti specifici. I non abbonati a Sky potranno seguire il match sulla piattaforma online Mediaset Play collegandosi al sito.

Le probabili formazioni di Barcellona – Juventus

BARCELLONA (4-2-3-1): Ter Stegen, Dest, Mingueza, Lenglet, Alba; De Jong, Busquets; Coutinho, Messi, Dembele; Griezmann. Allenatore: Koeman



JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci; Alex Sandro; Arthur, Rabiot, Cuadrado; Ramsey; Morata, Ronaldo. Allenatore: Pirlo

STADIO: Camp Nou