Liverpool – Milan: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Liverpool – Milan del 15 settembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la prima giornata di Champions League

LIVERPOOL – Mercoledì 15 settembre alle ore 21 si giocherà Liverpool – Milan, incontro valido per la prima giornata del Gruppo B di Champions League 2021/2022. Da una parte c’è la squadra di Klopp che, in Premier League, viene dal successo esterno contro il Leeds ed in classifica occupa la prima posizione, insieme a Manchester United e Chelsea, con 10 punti. Dall’altra parte troviamo la squadra di Pioli che, in campionato, è reduce dalla vittoria casalinga contro la Lazio ed in classifica occupa la prima posizione, in coabitazione con Napoli e Roma, a quota 9 punti. Le due squadre si sono affrontate in due finali di Champions con il successo del Liverpool ad Istanbul e quello del Milan ad Atene.

La cronaca con commento minuto per minuto

Mercoledì 15 settembre alle ore 20 le formazioni ufficiali, dalle ore 21 la cronaca con commento in diretta della partita.

La presentazione del match

QUI LIVERPOOL – Klopp dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-3-3 con Alisson in porta, pacchetto difensivo composto da Alexander-Arnold e Robertson sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Matip e Van Dijk. A centrocampo Henderson in cabina di regia con Naby Jeita e Fabinho mezze ali mentre in attacco tridente offensivo composto da Salah, Firmino e Mané.

QUI MILAN – Pioli dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-2-3-1 con Maignan in porta, reparto difensivo composto da Calabria e Theo Hernandez sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Kjaer e Tomori. A centrocampo Tonali e Kessié in cabina di regia mentre davanti spazio a Saelemaekers, Brahim Diaz e Rafael Leao alle spalle di Ibrahimovic.

Le probabili formazioni di Liverpool – Milan

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; N. Keita, Henderson, Fabinho; Salah, Roberto Firmino, Mané. Allenatore: Klopp

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernández; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Brahim Díaz, Rafael Leão; Ibrahimovic. Allenatore: Pioli

STADIO: Anfield Road

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Liverpool – Milan, valido per la prima giornata del Gruppo B di Champions League, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La partita sarà inoltre visibile, previo abbonamento, con Infinity + sulle moderne smart tv dei brand Samsung, Hisense ed LG e sulle Android TV. La partita potrà essere vista anche in diretta streaming, mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma. Altre due opzioni sono rappresentate da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre ai propri utenti che acquistano il pass Sport anche la visione delle partite di Champions League, e da Infinity +, il canale a pagamento della piattaforma streaming di Mediaset, che offre agli abbonati anche la visione di 104 big match del massimo torneo calcistico europeo. Quest’ultima opportunità è disponibile anche per gli utenti con dispositivi mobili Huawei e in possesso di un Mac.