Champions League, Liverpool-Milan 3-2: il tabellino del match

Il tabellino di Liverpool-Milan 3-2 il risultato finale: successo da parte della squadra di Klopp, sfida fatta di rimonte e spettacolo.

LIVERPOOL – Nel match valido per la prima giornata del Gruppo B di Champions League 2021/2022 il Liverpool batte 3-2 il Milan. Sfida spettacolare e ricca di gol con la squadra di Klopp che passa subito in vantaggio con Alexander-Arnold e sbaglia un calcio di rigore con Salah. Nel finale di tempo la squadra di Pioli rimonta clamorosamente con Rebic e Brahim Diaz ma nella seconda frazione arriva la contro-rimonta del Liverpool con Salah ed Henderson. Con questo successo, dunque, il Liverpool sale in testa al Gruppo B con 3 punti mentre il Milan resta a quota 0.

Liverpool-Milan 3-2: il tabellino del match

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Gomez, Robertson; Henderson (84′ Milner), Fabinho, Keita (71′ Thiago Alcantara); Salah (84′ Chamberlain), Diogo Jota (71′ Jones), Origi (63′ Mané). A disposizione: Adrian, Kelleher, Van Dijk, Konaté, Phillips, Tsimikas, Thiago Alcantara, Jones, Milner, Chamberlain, Mané, Minamino. Allenatore: Klopp

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernández; Bennacer (71′ Tonali), Kessié; Saelemaekers (62′ Florenzi), Brahim Díaz, Rafael Leão (62′ Giroud); Rebic (83′ Maldini). A disposizione: Jungdal, Tatarusanu, Florenzi, Gabbia, Romagnoli, Touré, Tonali, Maldini, Giroud. Allenatore: Pioli

RETI: 9′ Alexander-Arnold (L), 42′ Rebic (M), 44′ Brahim Diaz (M), 49′ Salah (L), 69′ Henderson (L)

AMMONIZIONI: Bennacer, Brahim Diaz (M), Milner (L)

ESPULSIONI: //

RECUPERO: 1′ nel primo tempo, 5′ nel secondo tempo

STADIO: Anfield Road