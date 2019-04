Livorno – Brescia: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Livorno – Brescia: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la trentatreesima giornata di Serie B, calcio d’inizio alle ore 21

LIVORNO – Lunedì 15 aprile alle ore 21 si giocherà Livorno – Brescia, incontro valido per il posticipo della trentatreesima giornata del campionato di Serie B. Da una parte c’è la formazione toscana che viene dalla brutta sconfitta di Cittadella ed in classifica occupa la terzultima posizione con 30 punti. Dall’altra parte, invece, ci sono le Rondinelle che sono reduci dal successo casalingo contro il Venezia ed in classifica occupano la prima posizione con 57 punti.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

La presentazione del match

QUI LIVORNO – La squadra toscana dovrebbe scendere in campo col 3-4-1-2 con Zima in porta, pacchetto difensivo composto da Gonnelli, Bogdan e Di Gennaro. A centrocampo Diamanti e Valiani in cabina di regia con Salzano e Canessa sulle fasce laterali mentre davanti Kupisz a supporto del tandem d’attacco composto da Raicevic e Giannetti.

QUI BRESCIA – La squadra ospite dovrebbe schierarsi col classico 4-3-1-2 con Alfonso in porta, pacchetto difensivo composto da Martella e Sabelli sulle fasce laterali mentre nel mezzo Cistana e Romagnoli. A centrocampo Tonali in cabina di regia con Ndoj e Bisoli mezze ali mentre davanti Spalek alle spalle della coppia d’attacco formata da Torregrossa e Donnarumma.

Dove vederla in TV e in streaming

Il match Livorno – Brescia, valevole per la trentatreesima giornata del campionato di Serie B, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su DAZN.

Le probabili formazioni di Livorno – Brescia

LIVORNO (3-4-1-2): Zima, Gonnelli, Bogdan, Di Gennaro, Canessa, Salzano, Valiani, Diamanti, Raicevic, Kupisz, Giannetti. Allenatore: Breda

BRESCIA (4-3-1-2): Alfonso, Cistana, Romagnoli, Martella, Sabelli, Tonali, Ndoj, Bisoli, Spalek, Torregrossa, Donnarumma Spalek. Allenatore: Corini

STADIO: Armando Picchi