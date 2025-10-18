Livorno-Sambenedettese: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta di Livorno-Sambenedettese di Sabato 18 ottobre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie C

LIVORNO – Sabato 18 ottobre, alle ore 14:30, lo Stadio Armando Picchi di Livorno sarà teatro di una sfida che vale molto più dei tre punti. Per la decima giornata del Girone B di Serie C, Livorno e Sambenedettese si affrontano con obiettivi opposti ma urgenze simili: i toscani devono rialzarsi, i marchigiani vogliono restare agganciati alla zona playoff.

Il Livorno arriva al match con il peso di una classifica che non sorride: sedicesimo posto, sette punti in nove gare, con appena due vittorie e una differenza reti preoccupante (4 gol fatti, 14 subiti). In casa, il bilancio è magro: una vittoria, un pareggio e due sconfitte, con un solo gol segnato. L’ultima uscita, il pesante 0-3 contro il Pineto, ha lasciato il segno.

La Sambenedettese, invece, si presenta con ben altro spirito. Quinta in classifica con 14 punti, la squadra di Lauro ha raccolto quattro vittorie, due pareggi e tre sconfitte, con un bilancio reti positivo (12-9). Fuori casa, i rossoblù sono imbattuti: due vittorie e due pareggi in quattro trasferte, con sei gol all’attivo. Nonostante lo stop interno contro il Ravenna (0-1), la squadra può contare su un attacco prolifico guidato da Umberto Eusepi.

A dirigere l’incontro sarà Valerio Pezzopane della sezione di L’Aquila, coadiuvato dagli assistenti Giovanni Pandolfo di Castelfranco Veneto e Marco Roncari di Vicenza. Il quarto ufficiale sarà Felipe Salvatore Viapiana di Catanzaro, mentre il ruolo di operatore FVS è affidato a Luigi Ingenito di Piombino.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI LIVORNO-SAMBENEDETTESE]

LIVORNO:. A disposizione:



SAMBENEDETTESE:. A disposizione:



Reti:



Presentazione del match

COME ARRIVA IL LIVORNO – Formisano dovrebbe affidarsi al 4-2-3-1, con Seghetti tra i pali e una linea difensiva composta da Gentile, Noce, Baldi e Antoni. In mediana, spazio alla coppia Hamlili-Odjer, chiamata a dare equilibrio e copertura. Sulla trequarti, agiscono Biondi, Marchesi e Cioffi, con Dionisi riferimento avanzato.

COME ARRIVA LA SAMBENEDETTESE – La Sambenedettese di Palladini risponde con un 4-3-3 offensivo e compatto. In porta ci sarà Orsini, protetto da Zoboletti, Zini, Pezzola e Tosi. A centrocampo, il terzetto formato da Mamadou Touré, Bongelli e Candellori garantirà dinamismo e qualità. In attacco, fiducia al tridente composto da Konate, Umberto Eusepi e Nassim Touré, con Eusepi pronto a confermare il suo ottimo stato di forma.

Probabili formazioni di Livorno-Sambenedettese

LIVORNO (4-2-3-1): Seghetti; Gentile, Noce, Baldi, Antoni; Hamlili, Odjer; Biondi, Marchesi, Cioffi; Dionisi. Allenatore: Formisano

SAMBENEDETTESE (4-3-3): Orsini; Zoboletti, Zini, Pezzola, Tosi; M. Touré, Bongelli, Candellori; Konate, Eusepi, N. Toure. Allenatore: Palladini

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta su Sky Sport (canale 251 satellite), con streaming su SkyGo e NOW.