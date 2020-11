Lokomotiv Mosca – Atletico Madrid: cronaca diretta live, risultato

La partita Lokomotiv Mosca – Atletico Madrid del 3 Novembre 2020 in diretta: formazioni, cronaca e tabellino in tempo reale del match valevole per la terza giornata di Champions League 2020/2021, calcio d’inizio alle ore 18:55

MOSCA – Martedì sera, 3 Novembre, alle ore 20.30 andrà in scena Lokomotiv Mosca – Atletico Madrid, match valevole per la seconda giornata di Champions League 2020/2021.

Cronaca e tabellino minuto per minuto

La presentazione del match

I padroni di casa dovranno, dati gli ultimi risultati ottenuti dovranno essere protagonisti di una grande prestazione se vorranno mettere in difficoltà l’Atletico Madrid. La Lokomotiv infatti, hanno guadagnato fino ad ora un solo punto dopo le prime due giornate. Se vogliono dare una svolta al proprio cammino europeo hanno bisogno di una vittoria. Per quanto riguarda gli spagnoli invece, dopo la batosta ricevuta col Bayern hanno ottenuto una vittoria sofferta, negli ultimi minuti con il Salisburgo per 3-2. Il modo in cui è arrivata la vittoria non ha ancora dato prova delle reali potenzialità dei colchoneros. Dovranno dare meglio di così se vogliono assicurarsi il passaggio del turno, anche perché gli avversari non staranno a guardare. La squadra di Mosca infatti, ha dimostrato soprattutto in campionato, di avere un ottimo rendimento casalingo e di poter mettere in difficoltà chiunque. Sappiamo tutti che le partite nei campi dell’est Europa sono sempre complicate. A seguire le probabili formazioni dell’incontro.

Le probabili formazioni di Lokomotiv Mosca – Atletico Madrid

Lokomotiv Mosca (4-4-2): Guihelerme, Zhivoglyadov, Murilo, Gorluka, Sylyanov, Krychowiach, Ignatyev, Magkeev, Eder, Miranchuk, Lisakovic. Allenatore: Nikolic

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Trippier, Savic, Felipe, Lodi; Llorente, Koke, Torreira, Lemar; Luis Suarez, Felix. Allenatore: Simeone

Dove vederla in tv e streaming

L’incontro Lokomotiv Mosca – Atletico Madrid, valevole per la terza giornata di Champions League verrà trasmessa in diretta streaming sulla piattaforma Sky. Inoltre potrete seguire la diretta del match in tempo reale sul nostro sito.