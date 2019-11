Diretta Lokomotiv Mosca – Bayer Leverkusen: risultato in tempo reale e tabellino

Diretta di Lokomotiv Mosca – Bayer Leverkusendel 24 novembre 2019: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per la quinta giornata di Champions League, calcio d’inizio alle 18.55

MOSCA – Martedì 26 novembre si gioca Lokomotiv Mosca – Bayer Leverkusen, incontro valevole per la quinta giornata della fase a gironi della Champions League; calcio di inizio previsto per le ore 18.55. I padroni di casa, secondi nel massimo campionato russo, hanno tre punti nel Girone D di Champions League. Stesse lunghezze per i tedeschi, noni in Bundesliga, che, se vogliono passare il turno, devono vincere e attendere buone notizie da Torino, dove l’Atletico sarà impegnato contro la Juventus, per poter sperare nella qualificazione agli ottavi fino all’ultima giornata.

Il tabellino in diretta minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

LOKOMOTIV MOSKVA:. A disposizione:. Allenatore: Yuriy Semin.



BAYER LEVERKUSEN:. A disposizione:. Allenatore: Peter Bosz.



Reti: al ' pt .

Le probabili formazioni di Lokomotiv Mosca – Bayer Leverkusen

Il Lokomotiv potrebbe scendere in campo con il modulo 3-5-1-1 con Guilherme in porta e difesa composta da Murilo, Corluka e Howedes. In mezzo al campo Barinov, Krychowiak, Joao Mario; sulle corsie Ignatyev e Eder; sulla trequarti Rybus di supporto all’unica punta Miranchuk. Modulo 4-2-3-1 per il Leverkusen con Hradecky in porta e difesa composta da Tah e Bender al centro e da Weiser e Wendell ai lati. In mezzo al campo Aranguiz e Baumgartlinger. Sulla trequarti Paulinho, Demirbay e Havertz, di supporto all’unica punta Volland.

Lokomotiv Mosca (3-5-1-1): Guilherme; Murilo, Corluka, Howedes; Ignatyev, Barinov, Krychowiak, Joao Mario, Eder, Rybus; Miranchuk.

Bayer Leverkusen (4-2-3-1): Hradecky; Weiser, Tah, Bender, Wendell; Aranguiz, Baumgartlinger, Paulinho, Demirbay, Havertz; Volland.

Dove seguire Lokomotiv Mosca – Bayer Leverkusen

Il match Lokomotiv Mosca – Bayer Leverkusen sarà trasmesso in diretta in esclusiva su SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT (canale 252 satellite)