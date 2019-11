Fari puntati sulle italiane in questo 26 novembre 2019. Sfida suggestiva tra Real Madrid e PSG, il Tottenham di Mourinho con l’Olimpiakos

Martedì 26 novembre in primo piano la Champions League con gli impegni delle italiane Atalanta e Juventus in primo piano. Spicca tra i risultati da seguire in tempo reale Real Madrid – PSG. Ricordiamo che questi tre incontri avranno anche il supporto della nostra webcronaca. Prima di entrare nel dettaglio della giornata che si completerà con alcuni campionati inglesi oltre a quelli sud americani, sguardo alle gare già disputate. Partiamo dalla Superliga argentina dove si sono disputati due incontri: nel primo successo di misura per gli Argentinos Junior sui Newells Old Boys, decide una rete di Hauche al 5′ della ripresa. Nel secondo roboante 5-1 del Rosario contro l’Aldosivi: tutti differenti i marcatori con padroni di casa che erano andati sotto al 36′ per un gol di Andrada pareggiato dopo appena 2 minuti da Zabala. Nella ripresa si scatenano con Gamba all’11 quindi Albanda al 18′ quindi Ribas su rigore al 32′ e Ruis nei minuti di recupero. Nella Serie A in Brasile successo esterno per 1-0 della Fluminensa in casa del CSA. In Asia per i Southeast Asian Game 2-0 dell’Indonesia sulla Thailandia mentre per le donna 1-1 tra Vietnam e Thailandia.

FIFA > Amichevoli 2019 > Novembre



09:00 Tailandia - Indonesia 0-2



13:00 Laos - Singapore



17:30 Qatar - Iraq



19:30 EAU - Yemen



FIFA > Femminile Amichevoli 2019 > Novembre



09:00 Vietnam - Tailandia 1-1



13:00 Filippine - Myanmar



FIFA > U18 Amichevoli 2019 > Novembre



12:00 Montenegro - Slovacchia



13:00 Macedonia del Nord - Serbia



FIFA > U16 Amichevoli 2019 > Novembre



11:30 Portogallo - Danimarca



13:00 Ungheria - Italia



14:00 Turchia - Belgio



FIFA > U15 Amichevoli 2019 > Novembre



11:00 Portogallo - Spagna



12:00 Finlandia - Italia



UEFA > Champions League 2019/2020 > Gruppo A



18:55 Galatasaray - Club Brugge KV



21:00 Real Madrid - Paris Saint-Germain



UEFA > Champions League 2019/2020 > Gruppo B



21:00



Tottenham Hotspur - Olympiakos Piräus

Crvena Zvezda - Bayern Monaco



UEFA > Champions League 2019/2020 > Gruppo C



21:00



Manchester City - Shakhtar Donetsk

Atalanta - Dinamo Zagabria



UEFA > Champions League 2019/2020 > Gruppo D



18:55 Lokomotiv Moskva - Bayer Leverkusen



21:00 Juventus - Atlético Madrid



UEFA > Primavera Youth League 2019/2020 > Gruppo A



13:00 Galatasaray - Club Brugge KV 1-0 *



16:00 Real Madrid - Paris Saint-Germain



UEFA > Primavera Youth League 2019/2020 > Gruppo B



15:00 Tottenham Hotspur - Olympiakos Piräus



16:00 Crvena Zvezda - Bayern München



UEFA > Primavera Youth League 2019/2020 > Gruppo C



13:00 Atalanta - Dinamo Zagreb 0-0 *



16:00 Manchester City - Shakhtar Donetsk



UEFA > Primavera Youth League 2019/2020 > Gruppo D



12:00 Lokomotiv Moskva - Bayer Leverkusen 1-2 *



14:00 Juventus - Atlético Madrid



UEFA > Primavera Youth League 2019/2020 > 2. Giornata



13:30 Zrinjski Mostar - FC Midtjylland 0-0 *



CONMEBOL > U15 Campeonato Sudamericano 2019 Paraguay > Gruppo A



00:30 Bolivia - Colombia 0-3



CONMEBOL > U15 Campeonato Sudamericano 2019 Paraguay > Gruppo B



22:00 Argentina - Cile



AFC > U19 Championship Qual. 2019 > Gruppo A



13:00 Iraq - Pakistan



16:00 Oman - Kuwait



Argentina > Primera División 2019/2020



01:10



Argentinos Juniors - Newell's Old Boys 1-0

Rosario Central - Aldosivi 5-1



Argentina > Primera B Nacional 2019/2020 Zona B



01:10 Tigre - Gimnasia de Mendoza 1-0



21:00 Chacarita Juniors - Quilmes



Argentina > Torneo Federal A 2019/2020 1a Fase Zona B



00:30 Villa Mitre de Bahía Blanca - Cipolletti 1-0



Brasile > Série A 2019



00:00 CSA - Fluminense RJ 0-1



Inghilterra > Championship 2019/2020



20:45



Cardiff City - Stoke City

Fulham FC - Derby County

Huddersfield Town - Swansea City

Luton Town - Charlton Athletic

Millwall FC - Wigan Athletic



21:00 Reading FC - Leeds United



Inghilterra > National League 2019/2020



20:45



Barnet FC - Ebbsfleet United

Barrow AFC - Chorley FC

Chesterfield FC - Hartlepool United

Dagenham & Redbridge - Sutton United

Dover Athletic - Maidenhead United

Eastleigh FC - Torquay United

Harrogate Town - Halifax Town

Notts County - Boreham Wood

Stockport County - Solihull Moors

Woking FC - Bromley FC

Wrexham AFC - AFC Fylde

Yeovil Town - Aldershot Town



Paraguay > Primera División 2019 Clausura



22:00 Club Nacional - Deportivo Santaní



Polonia > I Liga 2019/2020



17:00 GKS Jastrzębie - Puszcza Niepołomice



Sudafrica > Premier Soccer League 2019/2020



18:30



Mamelodi Sundowns - AmaZulu FC

Orlando Pirates - Polokwane City FC

Highlands Park - BidVest Wits