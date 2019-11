Pronostici 26 novembre 2019: la 5° giornata di Champions League

I suggerimenti sono dedicati integralmente alla quinta giornata della fase a gironi della Champions League: in campo anche Juventus e Atalanta

Martedì 26 novembre prende il via la quinta giornata della fase a gironi della Champions League, I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare relative a detti tornei, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio la scommessa del giorno.

Galatasaray – Club Brugge over 2,5 (ore 18,55)

Il Galatasaray, dopo la sconfitta casalinga contro il Basaksehir, è settimo nel massimo campionato turco mentre in Coppa è ultimo in classifica con un solo punto ed è matematicamente già fuori dalla competizione. Il Club Brugge, dopo la vittoria casalinga contro l’Osteende, è in testa alla classifica del massimo campionato belga mentre in Champions è terzo a quota 2 e può ancora sperare di accedere agli ottavi di finale qualora dovesse battere il Galatasaray e contemporaneamente il Real Madrid non riuscisse a battere il PSG. La gara di andata è finita 0-0.

Lokomotiv Mosca – Bayer Leverkusen 2 (ore 18,55)

La Lokomotiv Mosca, seconda nel massimo campionato russo, ha tre punti nel Girone D di Champions League. Stesse lunghezze per i tedeschi, noni in Bundesliga, che, se vogliono passare il turno, devono vincere e attendere buone notizie da Torino, dove l’Atletico sarà impegnato contro la Juventus, per poter sperare nella qualificazione agli ottavi fino all’ultima giornata.

Atalanta – Dinamo Zagabria 1 (ore 21)

L’Atalanta proviene dalla sconfitta rimediata in casa dalla Juventus e in classifica ora è sesta con 22 punti; in Champions invece è ultima del gruppo con un solo punto. I croati sono primi nel loro campionato mentre in Coppa sono a quota 5; all’andata hanno vinto 4-0.

Juventus – Atletico Madrid (ore 21)

La Juventus proviene dalla vittoria ottenuto sul campo dell’Atalanta ed è in testa alla classifica con 35 punti, a +1 dall’Inter; in Champions è prima nel Gruppo co n 10 punti. Tre lunghezze in meno per l’Atletico Madrid, che invece nella Liga spagnola è terzo, a – 3 dalla coppia formata da Barcellona e Real Madrid.

Manchester Ciy – Shakthar 1 (ore 21)

Il Manchester City, dopo la vittoria sul Chelsea, è terzo in Premier League mentre è saldamente in testa al girone C della Champions con 10 punti. Cinque lunghezze in meno per lo Shakthar, che è largamente primo nel maimo campionato ucraino.

Real Madrid – PSG over 2,5 (ore 21)

Il Real Madrid, reduce dalla vittoria casalinga contro la Real Sociedad.è primo nela Liga Spagnola insieme al Barcellona, con 28 punti; nel girone A della Champions ne ha invece 7. Il PSG è saldamente in testa sia in Ligue 1 sia nel girone di Coppa.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 26 novembre 2019

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 241 euro