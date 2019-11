Juventus – Atletico Madrid: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Juventus – Atletico Madrid del 26 novembre 2019: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la quinta giornata del Gruppo D di Champions League, calcio d’inizio alle 21

TORINO – Martedì 26 novembre alle ore 21 si giocherà Juventus – Atletico Madrid, incontro valevole per la quinta giornata del Gruppo D di Champions League. Da una parte ci sono i bianconeri che vengono dal prezioso successo esterno con l’Atalanta e in classifica occupano la prima posizione con 35 punti. La squadra di Sarri è già qualificata matematicamente agli ottavi di finale, basta un punto per blindare il primo posto. Dall’altra parte, invece, ci sono gli spagnoli che non stanno vivendo un gran periodo di forma come dimostra il pareggio col Granada e la terza posizione in classifica con 25 punti.

La presentazione del match

QUI JUVENTUS – I bianconeri potrebbero scendere in campo col 4-3-1-2 con Szczesny in porta, pacchetto difensivo composto da Cuadrado e Danilo sulle corsie esterne mentre nel mezzo De Ligt e Bonucci. A centrocampo Pjanic in cabina di regia con Matuidi e Khedira mezze ali mentre davanti Ramsey alle spalle del tandem offensivo composto da Cristiano Ronaldo e Higuain.

QUI ATLETICO MADRID – Simeone potrebbe schierare la sua squadra col 4-4-2 con Oblak in porta, pacchetto arretrato formato da Trippier e Lodi sulle corsie esterne mentre nel mezzo Felipe e Hermoso. A centrocampo Llorente e Herrera in cabina di regia con Kone e Lemar sulle fasce laterali mentre davanti spazio al tandem offensivo composto da Joao Felix e Morata.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Juventus – Atletico Madrid, valevole per la quinta giornata del Gruppo D di Champions League, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Uno.

Le probabili formazioni di Juventus – Atletico Madrid

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo, Matuidi, Pjanic, Khedira, Ramsey, Higuain, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Sarri

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Trippier, Felipe, Hermoso, Lodi, Koke, Llorente, Herrera, Lemar, Joao Felix, Morata. Allenatore: Simeone

STADIO: Allianz Stadium