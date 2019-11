Atalanta – Dinamo Zagabria: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Atalanta – Dinamo Zagabria del 26 novembre 2019: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la quinta giornata del Gruppo C di Champions League, calcio d’inizio alle ore 21

MILANO – Martedì 26 novembre alle ore 21 andrà in scena Atalanta – Dinamo Zagabria, incontro valevole per la quinta giornata del Gruppo C di Champions League. Un solo risultato disponibile per la Dea che ha bisogno di vincere per continuare a sperare, almeno, in qualificazione ai sedicesimi di Europa League. Gli orobici non stanno vivendo un gran momento visto che, in campionato, hanno ottenuto un solo punto nelle ultime tre uscite e in classifica sono sesti con 22 punti. Dall’altra parte, invece, c’è la formazione croata che, in campionato, viene da un pareggio casalingo e in classifica occupa la prima posizione con 35 punti.

La cronaca minuto per minuto

Martedì 26 novembre alle ore 20 le formazioni ufficiali, dalle 21 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI ATALANTA – I nerazzurri dovrebbero scendere in campo col 3-4-1-2 con Gollini in porta, pacchetto difensivo composto da Toloi, Palomino e Masiello. A centrocampo De Roon e Freuler in cabina di regia mentre sulle corsie esterne spazio a Gosens e Hateboer. Davanti Gomez alle spalle del tandem offensivo composto da Ilicic e Muriel.

QUI DINAMO ZAGABRIA – La compagine croata dovrebbe schierarsi col 3-5-2 con Livakovic in porta, pacchetto arretrato formato da Theophile Catherine, Dilaver e Peric. A centrocampo Gjira in cabina di regia con Olmo e Ademi mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Stojanovic e Leovac. In attacco tandem offensivo composto da Petkovic e Orsic.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Atalanta – Dinamo Zagabria, valevole per la quinta giornata del Gruppo C di Champions League, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Football.

Le probabili formazioni di Atalanta – Dinamo Zagabria

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Masiello; Gosens, De Roon, Freuler, Hateboer; Gomez; Ilicic, Muriel. Allenatore: Gasperini

DINAMO ZAGABRIA (3-5-2): Livakovic; Theophile Catherine, Dilaver, Peric, Stojanovic, Olmo, Gjira, Ademi, Leovac, Petkovic, Orsic. Allenatore: Bjelica

STADIO: San Siro