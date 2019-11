Squalificati in Serie B dopo la 13° giornata: ecco quali

Sei giocatori squalificati per una giornata: Migliorini della Salernitana, Aloi del Trapani, Castagnetti della Cremonese, Idda del Cosenza, Iori del Cittadella e Ninkovic dell’Ascoli

MILANO – Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 26 novembre 2019, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.

a) SOCIETA’

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. BENEVENTO a titolo di responsabilità oggettiva, per avere propri raccattapalle sistematicamente rallentato, nel corso del secondo tempo, la regolare ripresa del giuoco; per avere inoltre una persona, non identificata, ritardato ulteriormente la ripresa del giuoco, al 46° del secondo tempo, frapponendosi tra il pallone e un calciatore del Crotone venendo a contatto con il medesimo.

Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. CROTONE per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco due petardi e un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. BENEVENTO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, nel proprio settore, fatto esplodere un petardi e acceso due fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. PESCARA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, nel proprio settore, fatto esplodere un petardo e acceso tre fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

MIGLIORINI Marco (Salernitana): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ALOI Salvatore (Trapani): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

CASTAGNETTI Michele (Cremonese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

IDDA Riccardo (Cosenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

IORI Manuel (Cittadella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

NINKOVIC Nikola (Ascoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

TERZA SANZIONE

GIGLIOTTI Guillaume (Crotone)

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.000,00 (SECONDA SANZIONE)

MAIETTA Domenico (Empoli): sanzione aggravata perché capitano della squadra. SECONDA SANZIONE

MEGGIORINI Riccardo (Chievo Verona)

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.000,00 (PRIMA SANZIONE)

BROSCO Riccardo (Ascoli): sanzione aggravata perché capitano della squadra.

PRIMA SANZIONE

GORI Mirko (Frosinone)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO AMMONIZIONE

SESTA SANZIONE

BRIGHENTI Nicolo (Frosinone)

CARACCIOLO Antonio (Cremonese)

FIORDILINO Antonioluca (Venezia)

SCOGNAMILLO Stefano (Trapani)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

BOBEN Matija (Livorno)

CROCIATA Giovanni (Crotone)

LOPEZ GASCO Walter Alberto (Salernitana)

MARRAS Manuel (Livorno)

TONUCCI Denis (Juve Stabia)

TERZA SANZIONE

ALMICI Alberto (Pordenone)

COPPOLARO Mauro (Virtus Entella)

DEZI Jacopo (Empoli)

DI CHIARA Gian Luca (Perugia)

DIONISI Federico (Frosinone)

GERMONI Luca (Juve Stabia)

GUDJOHNSEN Sveinn Aron (Spezia)

MASUCCI Gaetano (Pisa)

SECONDA SANZIONE

AKPA AKPRO Jean Daniel (Salernitana)

AYA Ramzi (Pisa)

BARTOLOMEI Paolo (Spezia)

CODA Massimo (Benevento)

CORSI Angelo (Cosenza)

FALASCO Nicola (Perugia)

GAVAZZI Davide (Pordenone)

KASTANOS Grigoris (Pescara)

MIGLIORE Francesco (Cremonese)

PETRUCCI Davide (Ascoli)

PRIMA SANZIONE

ANDREONI Cristian (Ascoli)

CIOFANI Matteo (Pescara)

GALANO Cristian (Pescara)

MATARESE Luca (Frosinone)

MINESSO Mattia (Pisa)

SCIAUDONE Daniele (Cosenza)

TELLO MUNOZ Andres Felipe (Benevento)

VITA Alessio (Cittadella)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE PRIMA SANZIONE

CARNESECCHI Marco (Trapani)

MICAI Alessandro (Salernitana)

MONTIPO’ Lorenzo (Benevento)

SCAMACCA Gianluca (Ascoli)

c) DIRIGENTI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 3.000,00