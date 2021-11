Lokomotiv Mosca – Lazio: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Lokomotiv Mosca – Lazio del 25 novembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento. Dove vedere il match valido per la quinta giornata del Gruppo F di Europa League

MOSCA – Giovedì 25 novembre, alle 18.45, alla RZD Arena di Mosca, per la quinta giornata di Europa League, nel girone F si si affronteranno Lokomotiv – Lazio. La gara di andata, lo scorso 30 settembre, si é chiusa con il successo dalla squadra di Sarri grazie alle reti di Basic e Patric nel primo tempo, con tante occasioni di arrotondare il risultati che però non sono state concretizzate. I biancocelesti mirano a consolidare il loro secondo posto nel raggruppamento, che occupano con, frutto di una vittoria, due pareggi e una sconfitta. In campionato sono reduci dalla sconfitta rimediata all’Olimpico contro la Juventus e al momento sono sesti a quota21 punti con un cammino di 6 partite vinte, 3 pareggiate e 4 perse; 25 gol fatte e 21 subite. La Lokomotiv invece ha 2 punti, frutto di due pareggi e due sconfitte mentre nel campionato russo é quarta con 25 punti dopo 15 turni. A dirigere il match sarà Artur Dias , coadiuvato da Rui Tavares e Paulo Soares; quarto uomo Hugo Miguel. Al Var ci sarà João Pinheiro, assistente Avar sarà Tiago Martins: tutti gli arbitri sono di nazionalità portoghese.

La cronaca con commento in diretta

Giovedì 25 novembre alle 17.45 le formazioni ufficiali, dalle 18.45 la cronaca con commento in tempo reale.

La presentazione del match

QUI LOKOMOTIV MOSCA – Nikolic dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-4-2 con Guilherme in porta, pacchetto difensivo composto da Zhivoglyadov e sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Barinov e Pablo. A centrocampo Maradishvili in cabina di regia con e Kulkov e Beka Beka e Zhamaletdinov mezze ali. Davanti spazio a Smolov e Lisakovich.

QUI LAZIO – Per Sarri probabile modulo 4-3-3 con Strakosha tra i pali e difesa composta sulle corsie da Hysaj e Lazzari e in mezzo da Patric e Acerbi. A centrocampo Milinkovic-Savic, Lucas Leiva e Basic, alle spalle di Felipe Anderson, il rientrante Immobile e Zaccagni.

Le probabili formazioni di Lokomotiv Mosca – Lazio

LOKOMOTIV MOSCA (4-4-2): Guilherme; Zhivogyadov, Barinov, Pablo, Rybchinskii; Zhamaletdinov, Maradishvili, Kulkov, Beka Beka; Smolov, Lisakovich.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro Lokomotiv – Lazio, valido per la quinta giornata della fase a gironi di Europa League 2021/2022, verrà trasmesso in diretta su su DAZN. Sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Il match sarà trasmesso anche su Sky sui canali Sky Sport (numero 252 del satellite) e Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e in chiaro da TV8 (canale numero 8 del digitale terrestre).