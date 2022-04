Lucchese – Pescara 0-0: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Lucchese – Pescara del 3 aprile 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la trentacinquesima giornata di Serie C 2021/2022

LUCCA – Domenica 3 aprile, alle ore 14.30, allo Stadio “Porta Elisa” di Lucca, andrà in scena Lucchese – Pescara, gara valida per la trentacinquesima giornata del Girone B di Serie C 2021/2022.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA]

LUCCHESE: Coletta J. (Portiere), Bachini M., Bellich M., Belloni N., Collodel R., Corsinelli F., Minala J., Nanni N., Nannini C., Tumbarello G., Visconti E.. A disposizione: Ancona D., Babbi L., Baldan M., Brandi N., Cucchietti T. (Portiere), Frigerio M. R., Gibilterra G., Plai A. (Portiere), Quirini E., Ruggiero Z., Ubaldi L., Zanchetta F.



PESCARA: Sorrentino A. (Portiere), De Risio C., D'Ursi E., Ferrari F., Frascatore P., Ierardi M., Ingrosso G., Memushaj L., Pontisso S., Rauti N., Zappella D.. A disposizione: Cancellotti T., Cernigoi I., Clemenza L., Delle Monache M., Diambo A., Di Gennaro R. (Portiere), Iacobucci A. (Portiere), Illanes J., Nzita M., Rasi A., Veroli D.



Reti:

Formazioni ufficiali

Convocati del Pescara

La presentazione del match

I padroni di casa vengono dal pareggio esterno per 1-1 contro il Siena; sono noni in classifica, a pari merito con Vis Pesaro e Pontedera, con 41 punti e con un cammino di nove vittorie, quattordici pareggi e undici sconfitte, con trentadue gol fatti e trentacinque subiti. Nelle ultime cinque sfide hanno vinto due volte, pareggiato una e perso due siglando sei reti e incassandone cinque. Gli abruzzesi sono reduci dal pareggio casalingo per 1-1 contro il Pontedera e sono quinti a quota 58 punti, frutto di quindici vittorie, tredici pareggi e sei sconfitte; per loro quarantotto gol fatti e trentacinque subiti. Il bilancio delle ultime cinque sfide é di tre successi e due sconfitte, con sei reti siglate e quattro incassate. All’andata, lo scorso 28 novembre, finì a reti bianche. Per l’incontro è stato designato Francesco D’Eusanio della sezione di Faenza, coadiuvato dagli assistenti Milos Tomasello Andulajevic della sezione di Messina e Emanuele Renzullo della sezione di Torre del Greco. Quarto uomo Marco Di Loreto della sezione di Terni.

QUI LUCCHESE – Pagliuca dovrà Fedato, Papini e Rodriguez. Dovrebbe affidarsi al consueto modulo 4-3-1-2 con Coletta in porta e linea difensiva con D’Ancona, Bachini, Bellich e Nannini; a centrocampo Frigerio, Minala e Collodel. In avanti tandem offensivo composto da Visconti e Ruggiero con Belloni trequartista.

QUI PESCARA – Auteri dovrà fare a meno dello squalificato Pompetti e dell’infortunato Drudi. Probabile modulo 4-2-3-1, con Sorrentino; difesa composta da Cancellotti, Illanes, Ierardi e Frascatore. In mediana Diambo e Di Risio; sulla trequarti Clemenza, Pontisso e Rauti.

Le probabili formazioni di Lucchese – Pescara

LUCCHESE (4-3-1-2): Coletta; D’Ancona, Bachini, Bellich, Nannini; Frigerio, Minala, Collodel; Visconti; Belloni, Ruggiero. Allenatore: Pagliuca.

PESCARA (4-2-3-1): Sorrentino; Cancellotti, Illanes, Ierardi, Frascatore; Diambo, De Risio; Clemenza, Pontisso, Ferrari, Rauti. Allenatore: Auteri

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C. La gara sarà visibile anche su Sky Sport (canale 252 satellite) e, per gli abbonati Sky, in streaming su SkyGo, app scaricabile gratuitamente.