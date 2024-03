Lucchese – Rimini: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Lucchese-Rimini di Domenica 3 marzo 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 29° giornata del girone B di Serie C

LUCCA – Domenica 3 marzo 2024, lo stadio Porta Elisa ospiterà la partita Lucchese–Rimini, valevole per la ventinovesima giornata del Girone B di Serie C. Il fischio di inizio è previsto per le ore 14.00. Grande fermento per la trasferta del Rimini in terra toscana. Ad attenderlo sarà la Lucchese, squadra di metà classifica che sta affrontando un periodo negativo per quanto riguarda i risultati. La Lucchese non vince infatti da 5 partite, mentre il Rimini arriva al contrario da 3 successi consecutivi.

Se poi consultiamo il testa a testa tra le due squadre, vediamo che la Lucchese contro due squadre di alta classifica, quali la Torres e il Pescara, non è mai andata in rete, anche se è da tenere comunque presente che la squadra toscana gioca in casa avanti il suo pubblico. Ne consegue che potremmo ipotizzare che la Lucchese andrà almeno una rete contro un Rimini che ha subito sempre una rete nelle tre partite di fila vinte.

Pertanto, il risultato più probabile di questa gara potrebbe essere quello di entrambe le squadre a segno, esito che la maggior parte dei bookmakers quota alla cifra di 1.85. Il fischietto Alfredo Iannello della Sezione di Messina dirigerà questo incontro che si disputerà presso lo stadio Porta Elisa. Sarà coadiuvato dal primo assistente Diego Peloso di Diego Peloso, mentre il secondo assistente sarà Giovanni Boato di Padova. Quarto Ufficiale sarà Alessandro Dallaga’ di Rovigo.

Presentazione del match

QUI LUCCHESE – Il tecnico Giorgio Gorgone dovrebbe affidarsi al modulo 3-4-3 con Chiorra tra i pali e con una difesa a tre formata da Sabbione, Gucher e Benassai. In mezzo al campo Tumbarello e Cangianiello mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Quirini e De Maria. Attacco affidato a Di Santo con De Maria e Yeboah.

QUI RIMINI – Il tecnico Emanuele Troise dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-3 con Colombi in porta e con una difesa a quattro formata da Megelaitis, Gorelli, Gigli e Semeraro. A centrocampo Delcarro, Langella e Lepri. Tridente offensivo composto da Lamesta, Cernigoi e Malagrida.

Probabili formazioni di Lucchese – Rimini

LUCCHESE (3-4-3): Chiorra; Sabbione, Gucher, Benassai; Quirini, Tumbarello, Cangianiello, De Maria, Disanto, Yeboah. Allenatore: Giorgio Gorgone.

RIMINI (4-3-3): Colombi; Megelaitis, Gorelli, Gigli, Semeraro; Delcarro, Langella, Lepri; Lamesta, Cernigoi, Malagrida. Allenatore: Emanuele Troise.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La partita tra Lucchese e Rimini sarà visibile su Sky Sport (canale 254). Disponibile anche sull’app di Sky Go e la piattaforma Now.