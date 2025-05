Diretta Lucchese-Sestri Levante di Sabato 17 maggio 2025: decisiva una rete di Badje al 43′ del secondo tempo nella sfida playout

LUCCA – Sabato 17 maggio 2025, alle ore 20, allo Stadio “Porta Elisa” di Lucca, andrà in scena Lucchese–Sestri Levante, gara di ritorno del primo turno dei playout di Serie C 2024-2025. Nella partita di andata, il Sestri Levante ha vinto 2-1. I liguri sono passati in vantaggio al 19′ con Brunet, raddoppiando al 36′ con Nunziatini. La Lucchese ha accorciato le distanze al 39′ con un rigore trasformato da Saporiti. Ora, per salvarsi, la squadra toscana deve vincere con almeno un gol di scarto. C’è grande attesa per il match, con quasi 2.000 biglietti già venduti in prevendita

Nella regular season il Sestri Levante si era classificato al penultimo posto in classifica mentre la Lucchese era arrivata quintultima. I due incroci erano finiti entrambi con un pareggio: 1-1 all’andata e 0-0 al ritorno. A dirigere la gara sarà Giuseppe Mucera della sezione di Palermo, coadiuvato dagli assistenti Veronica Martinelli di Seregno e Ilario Montanelli di Lecco. Quarto ufficiale di gara Gabriele Restaldo di Ivrea. Al VAR ci sarà Manuel Volpi di Arezzo, AVAR Fabrizio Ramondino di Palermo.

Tabellino

LUCCHESE: Melgrati R., Gucher R., Benedetti S., Rizzo N., Gemignani A. (dal 17′ st Fedato F.), Tumbarello G., Galli G. (dal 23′ st Welbeck N.), Visconti E., Antoni E., Saporiti E., Magnaghi S. (dal 38′ st Badje I.). A disposizione: Allegrucci L., Badje I., Ballarini M., Cartano R., Coletta J., da Silva J., Fedato F., Gasbarro A., Gheza F., Macchi F., Moschella M., Salomaa H., Welbeck N.

SESTRI LEVANTE: Fusco E., Pane M., Valentini N., Montebugnoli M., Podda L., Clemenza L. (dal 10′ st Primasso A.), Rosetti M., Brunet J. (dal 45’+2 st Di Giorgio R.), Nunziatini F., Parravicini N., Durmush M. (dal 29′ st Cominetti M.). A disposizione: Cominetti M., Di Giorgio R., Fedele M., Giorno F., Guadagno J., Nenci O., Oneto E., Pavanello A., Piazza D., Piu A., Primasso A., Raggio G. S., Sias F.

Reti: al 43′ st Badje I. (Lucchese) .

Ammonizioni: al 33′ st Tumbarello G. (Lucchese), al 38′ st Antoni E. (Lucchese).

Presentazione del match

COME ARRIVA LA LUCCHESE – Gorgone dovrebbe affidarsi al modulo 3-5-2 con Melgrati tra i pali e con una difesa a tre formata da Riizzo, Benedetti e Gucher. In cabina di regia Galli con Visconti e Tumbarello mentre Antoni e Gemignani dovrebbero ultimare la linea di centrocampo. Coppia di attacco composta da Saporiti e Magnaghi.

COME ARRIVA IL SESTRI LEVANTE – Ruvo dovrebbe rispondere con il modulo 4-4-2 con Fusco in porta e con una difesa a quattro formata al centro da Valentini e Pane e sulle fasce da Primasso e Podda. In mezzo al campo Nunziatini e Rosetti mentre Brunet e Clemenza dovrebbero ultimare la linea di centrocampo. Davanti parravicini e Piu.

Probabili formazioni di Lucchese-Sestri Levante

LUCCHESE (3-5-2): Melgrati, Rizzo, Benedetti, Gemignani, Visconti, Antoni, Gucher, Tumbarello, Galli, Saporiti, Magnaghi. Allenatore: Gorgone.

SESTRI LEVANTE (4-4-2): Fusco, Pane, Valentini, Primasso, Podda, Brunet, Nunziatini, Rosetti, Clemenza, Parravicini, Piu. Allenatore: Ruvo.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta su Sky Sport (canale 253 satellite). Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione in streaming tramite il servizio Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile gratuitamente sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Disponibile anche su Now.