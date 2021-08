Ludogorets Razgrad – Malmo 1-0: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Ludogorets Razgrad – Malmo del 24 agosto 2021 in diretta: presentazione, formazioni e risultato con tabellino, dove vedere il match valido per il ritorno del quarto turno delle qualificazioni alla Champions League 2021/2022

RAZGRAD – Questa sera, martedì 24 agosto, alle ore 21, all’Huvepharma Arena di Razgrad, si giocherà Ludogorets – Malmo, match valido per il ritorno del quarto turno di qualificazione alla Champions League. Gli svedesi hanno eliminato Rangers e HJK, i bulgari Olympiakos e Mura. All’andata il Malmo ha vinto per 2-0. Il Ludogorets é quarto con 9 punti nel massimo campionato bulgaro, dopo cinque turni: nelle ultime sfide ha vinto tre volte, pareggiato una e perso una. Il Malmo é in testa all’Allsvenskan, dopo 16 partite, con 33 punti, a pari merito con Djurgarden e AJK Stockolm: nelle ultime cinque gare ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta.

La cronaca ed il tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

RISULTATO IN DIRETTA: PFC LUDOGORETS RAZGRAD-MALMö FF 1-0 10' Rete! Anton Nedyalkov riesce a trovare la via del gol 1' PFC Ludogorets Razgrad e Malmö FF ha inizio! Prepariamoci a gustare questo incontro assieme



Calciomagazine è felice di invitarvi al live di PFC Ludogorets Razgrad - Malmö FF, squadre su terreno di gioco, è tutto pronto PFC LUDOGORETS RAZGRAD: Kristijan Kahlina; Anton Nedyalkov, Jordan Ikoko, Olivier Verdon, Igor Plastun, Claude Gonçalves, Stéphane Badji, Cauly, Kiril Despodov, Pieros Sotiriou, Wanderson. A disposizione: Sergio Padt, Plamen Iliev, Cicinho, Georgi Terziev, Shaquille Pinas, Josué Sá, Alex Santana, Dominik Yankov, Mavis Tchibota, Dorin Rotariu, Bernard Tekpetey, Dimitar Mitkov. Allenatore: Valdas Dambrauskas.



MALMö FF: Johan Dahlin; Anel Ahmedhodžić, Lasse Nielsen, Franz Brorsson, Søren Rieks, Oscar Lewicki, Anders Christiansen, Bonke Innocent, Jo Inge Berget, Antonio Čolak, Veljko Birmančević. A disposizione: Melker Ellborg, Ismael Diawara, Eric Larsson, Felix Beijmo, Noah Eile, Erdal Rakip, Markus Björkqvist, Malik Abubakari, Peter Gwargis, Adi Nalić, Sebastian Nanasi. Allenatore: Jon Dahl Tomasson.



Reti: al 10' pt Anton Nedyalkov.



Kristijan Kahlina; Anton Nedyalkov, Jordan Ikoko, Olivier Verdon, Igor Plastun, Claude Gonçalves, Stéphane Badji, Cauly, Kiril Despodov, Pieros Sotiriou, Wanderson.Sergio Padt, Plamen Iliev, Cicinho, Georgi Terziev, Shaquille Pinas, Josué Sá, Alex Santana, Dominik Yankov, Mavis Tchibota, Dorin Rotariu, Bernard Tekpetey, Dimitar Mitkov.Valdas Dambrauskas.Johan Dahlin; Anel Ahmedhodžić, Lasse Nielsen, Franz Brorsson, Søren Rieks, Oscar Lewicki, Anders Christiansen, Bonke Innocent, Jo Inge Berget, Antonio Čolak, Veljko Birmančević.Melker Ellborg, Ismael Diawara, Eric Larsson, Felix Beijmo, Noah Eile, Erdal Rakip, Markus Björkqvist, Malik Abubakari, Peter Gwargis, Adi Nalić, Sebastian Nanasi.Jon Dahl Tomasson.al 10' pt Anton Nedyalkov.

La presentazione del match

QUI LUDOGORETS (4-3-3) – Probabile modulo 4-3-3 per il Ludogorets con Kahlina in porta e difesa composta dalla coppia centrale Plastun, Sa e ai lati da Ikoko e Nedyalkov. A centrocampo Santana, Badji e Yankov. Tridente offensivo formato da Cauly, Sotiriou e Despodov.

QUI MALMO (4-4-2)- Probabile modulo 4-4-2 per il Malmo con Dahlin in porta e retroguardia formata dalla coppia centrale Brorsson, Ahmedhodzic e ai lati da Nielsen e Berget. In mezzo al campo Christiansen e Rakip; sulle corsie Lewicki e Rieks. Davanti Colak e Birmancevic

Le probabili formazioni di Ludogorets Razgrad – Malmo

LUDOGORETS RAZGRAD (4-3-3): Kahlina; Ikoko, Plastun, Sa, Nedyalkov; Santana, Badji, Yankov; Cauly, Sotiriou, Despodov

MALMO (4-4-2): Dahlin; Nielsen, Brorsson, Ahmedhodzic; Berget, Lewicki, Christiansen, Rakip, Rieks; Colak, Birmancevic

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Ludogorets – Malmo, verrà trasmesso in diretta su SKY SPORT (canale 253 satellite) e MEDIASET INFINITY. Gli abbonati Sky potranno seguire le partite in streaming attraverso la piattaforma Sky Go. Il servizio è incluso nell’abbonamento e per usufruirne basterà scaricaer l’app su smartphone e tablet e sul proprio PC o notebook.