Ferencvaros – Young Boys: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Ferencvaros – Young Boys del 24 agosto 2021 in diretta: presentazione, formazioni e risultato con tabellino, dove vedere il match valido per il ritorno del quarto turno delle qualificazioni alla Champions League 2021/2022

BUDAPEST- Martedì 24 agosto, alle ore 21, al Groupama Arena di Budapest, si giocherà Ferencvaros – Young Boys, match valido per il ritorno del quarto turno di qualificazione alla Champions League. Gli svizzeri hanno eliminato il CFR Cluj, gli ungheresi Slavia Praga e Zalgiris. All’andata lo Young Boys ha vinto per 3-2.. Il Ferencvaros é soltanto decimo con 3 punti nel massimo campionato ungherese, dopotre turni: nelle ultime sfide ha vinto due volte e perso tre. Lo Young Boys é sesto nella Superlega svizzera, dopo 3 partite, con 4 punti: nelle ultime cinque gare ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta.

QUI FERENCVAROS (4-3-3) – Probabile modulo 4-3-3 per il Ferencvaros con Dibusz in porta e difesa composta dalla coppia centrale Mmaee-Blazic e ai lati da Wingo e Civic. A centrocampo Zachariassen, Laidouni e Somalia. Tridente offensivo formato da Zubkov, Boli e Uzuni.

QUI YOUNG BOYS(4-4-2)- Probabile modulo 4-4-2 per lo Young Boys con Faivre in porta e retroguardia formata dalla coppia centrale Camara-Zesiger e ai lati da Maceiras e Garcia. In mezzo al campo Aebischer e Sierro; sulle corsie Fassnacht e Ngamaleu. Davanti Elia e Siebatcheu.

Le probabili formazioni di Ferencvaros – Young Boys

FERENCVAROS (4-3-3): Dibusz; Wingo, S. Mmaee, Blazic, Civic; Zachariassen, Laidouni, Somalia; Zubkov, Boli, Uzuni

YOUNG BOY (4-4-2): Faivre; Maceiras, Camara, Zesiger, Garcia; Fassnacht, Aebischer, Sierro, Ngamaleu; Elia, Siebatcheu

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Ferencvaros – Young Boys, verrà trasmesso in diretta su Sky Sport (canale 254 satellite) e Mediaset Infinity. Gli abbonati Sky potranno seguire le partite in streaming attraverso la piattaforma Sky Go. Il servizio è incluso nell’abbonamento e per usufruirne basterà scaricaer l’app su smartphone e tablet e sul proprio PC o notebook.