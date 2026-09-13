Lumezzane-Renate 2-2: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Lumezzane-Renate di domenica 13 settembre 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie C

LUMEZZANE – Domenica 13 settembre 2026, alle ore 18.00, allo Stadio Tullio Saleri, il Lumezzane affronterà il Renate per il quarto turno del campionato di serie C, girone A. Ecco come le due squadre si presentano all’appuntamento. Il Lumezzane, dopo la sonfitta di misura esterna 2-1 sul campo del Cittadella per effetto delle reti siglate da Barberis, Falcinelli e Mancini, si ritrova con tre punti in classifica, frutto di una vittoria e due sconfitte. -2 la differenza reti con due gol realizzati e quattro subiti.

Invece il Renate, dopo la sconfitta di misura interna 1-2 con il Novara per effetto dei gol messi a segno da Cannavaro, Zuppei ed Auriletto, si ritrova a secco di punti in graduatoria in virtù delle tre sconfitte in altrettante giornate di campionato. -4 la differenza reti con due gol fatti e sei subiti. L’incontro sarà diretto da Lorenzo Massari di Torino, che sarà coadiuvato da Carlo De Luca di Merano e Marco Infante di Battipaglia, il quarto ufficiale sarà Davide Cerea di Bergamo, operatore Fvs Mattia Bettani di Treviglio.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI LUMEZZANE-RENATE]

LUMEZZANE: Andrenacci L., Mancini S. (dal 24' st Ndiaye M.), Gauli N. (dal 34' st Diodato S.), Deratti J., Baroncioni D., Rolando M., Menegazzo L., Rocca M. (dal 25' st D'Agostino S.), Ghillani A. (dal 25' st Pavanati A.), Ebone T. (dal 34' st Monachello G.), Anatriello G.. A disposizione: Belvedere F., Busi M., D'Agostino S., D'Angelo G., Diodato S., Ferretti E., Filigheddu S., Monachello G., Ndiaye M., Pavanati A., Perina G. Allenatore: Sammarco P..



RENATE: Avella M., Motoc A., Auriletto S., Vigano F., Delcarro A., Bonetti A. (dal 33' st Careccia S.), Vassallo F., Cali M. (dal 19' st De Zen R.), Ruiz Giraldo P., Anelli N., Karlsson O. (dal 33' st Italeng J.). A disposizione: Bartoccioni A., Botrini T., Careccia S., De Zen R., Dore S., Gobbo L., Italeng J., Mastromonaco G., Minotti G., Polp R., Riviera C., Suarez M., Tempre M., Zalazar S. Allenatore: Adamo G..



Reti: al 45'+1 pt Ghillani A. (Lumezzane) , al 44' st D'Agostino S. (Lumezzane) al 10' pt Anelli N. (Renate) , al 23' st Anelli N. (Renate) .



Ammonizioni: al 22' st Mancini S. (Lumezzane), al 33' st Gauli N. (Lumezzane), al 39' st Deratti J. (Lumezzane), al 45'+2 st Menegazzo L. (Lumezzane) al 30' pt Cali M. (Renate), al 4' st Auriletto S. (Renate), al 12' st Anelli N. (Renate).

Andrenacci L., Mancini S. (dal 24' st Ndiaye M.), Gauli N. (dal 34' st Diodato S.), Deratti J., Baroncioni D., Rolando M., Menegazzo L., Rocca M. (dal 25' st D'Agostino S.), Ghillani A. (dal 25' st Pavanati A.), Ebone T. (dal 34' st Monachello G.), Anatriello G..Belvedere F., Busi M., D'Agostino S., D'Angelo G., Diodato S., Ferretti E., Filigheddu S., Monachello G., Ndiaye M., Pavanati A., Perina G.Sammarco P..Avella M., Motoc A., Auriletto S., Vigano F., Delcarro A., Bonetti A. (dal 33' st Careccia S.), Vassallo F., Cali M. (dal 19' st De Zen R.), Ruiz Giraldo P., Anelli N., Karlsson O. (dal 33' st Italeng J.).Bartoccioni A., Botrini T., Careccia S., De Zen R., Dore S., Gobbo L., Italeng J., Mastromonaco G., Minotti G., Polp R., Riviera C., Suarez M., Tempre M., Zalazar S.Adamo G..al 45'+1 pt Ghillani A. (Lumezzane) , al 44' st D'Agostino S. (Lumezzane) al 10' pt Anelli N. (Renate) , al 23' st Anelli N. (Renate) .al 22' st Mancini S. (Lumezzane), al 33' st Gauli N. (Lumezzane), al 39' st Deratti J. (Lumezzane), al 45'+2 st Menegazzo L. (Lumezzane) al 30' pt Cali M. (Renate), al 4' st Auriletto S. (Renate), al 12' st Anelli N. (Renate).

Le dichiarazioni

Paolo Sammarco (allenatore Lumezzane): “Cittadella ci ha lasciato buone sensazioni per la prestazione offerta, anche rivedendo la partita sono molti gli spunti positivi. Dobbiamo sicuramente migliorare l’approccio alle partite, ci stiamo lavorando e penso che in casa possiamo fare molto meglio. Le assenze nel reparto difensivo fanno parte del gioco, ho fiducia in chi c’è. Ha fatto molto piacere questa settimana poter vedere al campo più volte l’intera proprietà, tutti i soci, ed il presidente Caracciolo, sappiamo ci sono sempre vicini e sentiamo la loro fiducia. Il Renate non merita la classifica che ha, è una squadra di grande qualità, l’abbiamo già visto in Coppa Italia”.

Oscar Magoni (direttore Renate): “Abbiamo fatto al meglio delle nostre possibilità, cercando di migliorare la rosa. Credo che il tempo ci darà soddisfazioni. Nelle prime partite non siamo riusciti ad essere performanti e la classifica dice questo. Abbiamo avuto difficoltà in ogni competizione, sono sicuro che il tempo ci darà ragione ma in questo momento dovremo soffrire dopo aver vissuto 2 anni splendidi. L’obiettivo è di confermarci in categoria, in questo momento siamo ultimi ma il nostro campionato deve ancora iniziare. Rimaniamo fiduciosi per le scelte fatte e il lavoro svolto, ci vuole tanta pazienza. Penso che la rosa sia completa e possa far bene, sicuramente non merita questa posizione. Siamo ottimisti, convinti che torneremo ad essere protagonisti molto presto. Il mister si è ambientato il nostro mondo, ha compreso il nostro mondo e soffre per la situazione. L’importante è restare uniti, compatti, perché solo così risaliremo la china ottenendo risultati consoni al nostro valore“.

La presentazione del match

QUI LUMEZZANE – Paolo Sammarco dovrebbe affidarsi al 4-2-3-1 con Andrenacci a difesa della porta; Mancini, Deratti, Boffelli e Baroncioni a completare il pacchetto difensivo; Rocca e Menegazzo davanti alla difesa; Giuliani, Rolando ed Anatriello in mediana; Ebone unica punta.

QUI RENATE – Invece Giacomo Gattuso dovrebbe rispondere con il 3-5-2 con Avella tra i pali; Motoc, Auriletto e Viganò a completare la retroguardia; De Zen, Delcarro, Calì, Vassallo e Ruiz Giraldo a metà campo; Anelli e Karlsson in avanti.

Le probabili formazioni di Lumezzane-Renate

LUMEZZANE (4-2-3-1): Andrenacci; Mancini, Deratti, Boffelli, Baroncioni; Rocca, Menegazzo; Giuliani, Rolando, Anatriello; Ebone. Allenatore: Paolo Sammarco.

RENATE (3-5-2): Avella; Motoc, Auriletto, Viganò; De Zen, Delcarro, Calì, Vassallo, Ruiz Giraldo; Anelli, Karlsson. Allenatore: Giacomo Gattuso.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Sky Sport (canale 254), su Sky Go e Now Tv.