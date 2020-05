Mainz 05 – Lipsia: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Mainz 05 – Lipsia del 24 maggio 2020: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la ventisettesima giornata di Bundesliga

MAGONZA – Domenica 24 maggio alle ore 15.30 si giocherà Mainz 05 – Lipsia, incontro valevole per la ventisettesima giornata di Bundesliga. Da una parte ci sono i padroni di casa che sono reduci dal pareggio esterno contro il Colonia ed in classifica occupano la quattordicesima posizione, in coabitazione con l’Augsburg, a quota 27 punti. Dall’altra parte, invece, ci sono gli ospiti che vengono dal pari interno contro il Friburgo ed in classifica occupano il quarto posto con 51 punti.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Domenica 24 maggio pomeriggio dalle 14.30 le formazioni ufficiali, dalle 15.30 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI MAINZ 05 – La compagine padrona di casa dovrebbe scendere in campo col 3-4-3 con Muller in porta, pacchetto difensivo composto da St. Juste, Fernandes e Niakhate. A centrocampo Boetius e Kunde in cabina di regia con Baku e Martin sulle corsie esterne mentre davanti Onisiwo e Quaison agiranno a supporto di Nkunku.

QUI LIPSIA – La squadra della Red Bull dovrebbe scendere in campo con un modulo speculare: Gulacsi tra i pali, reparto arretrato formato da Mukiele, Klostermann e Halstenberg. A centrocampo Kampl e Laimer in cabina di regia con Adams e Angelino sulle corsie esterne mentre davanti spazio al tridente formato da Nkunku, Werner e Poulsen.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Mainz 05 – Lipsia, valevole per la ventisettesima giornata di Bundesliga, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Uno.

Le probabili formazioni di Mainz 05 – Lipsia

MAINZ 05 (3-4-3): Muller; St. Juste, Fernandes, Niakhate, Baku Kunde, Boetius, Martin, Onisiwo, Ji, Quaison. Allenatore: Beierlorzer

LIPSIA (3-4-3): Gulacsi; Mukiele, Klostermann, Halstenberg, Adams, Laimer, Kampl, Angelino, Nkunku, Werner, Poulsen. Allenatore: Nagelsmann

STADIO: Opel Arena