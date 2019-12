Diretta Manchester City – Everton: risultato in tempo reale, tabellino

La partita Manchester City – Everton del 01 gennaio 2020 in diretta: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per la ventunesima giornata del campionato di Premier League, calcio d’inizio alle 18,30

MANCHESTER – Mercoledì 01 gennaio, all’Etihad Stadium di Manchester si giocherà Manchester City – Everton, incontro valevole per la ventunesima giornata del campionato di Premier League 2019-2020, calcio d’inizio previsto per le ore 18,30.

La presentazione del match

I padroni di casa vengono dalla vittoria interna contro lo Sheffield United e in classifica occupano la terza posizione con 41 punti. Sedici lunghezze in meno per gli ospiti decimi in classifica e reduci da una vittoria esterna sul campo del Newcastle. Si prospetta un partita avvincente e combattuta dove entrambe le squadre cercheranno la vittoria; i Citizens per raggiungere il secondo posto e la squadra di Ancelotti per continuare la striscia positiva e raggiungere un posto in Europa.

Le probabili formazioni di Manchester City – Everton

Guardiola dovrebbe scendere in campo con il modulo 4-3-3 con Bravo in porta e difesa composta da Otamendi e Fernandinho centrali mentre Walker e Mendy sulle fasce. A centrocampo Rodri in regia con De Bruyne e David Silva mezze ali mentre il tridente d’attacco sarà composto da Mahrez e Sterling sui lati e punta centrale Aguero. Per l’Everton modulo 4-4-2 con Pickford tra i pali e difesa formata da Coleman e Digne sulle fasce mentre centrali Keane e Holgate. A centrocampo Sigurdsson e Delph centrali con Sidibé e Bernard sugli esterni. La coppia d’attacco sarà formata da Calvert-Lewin e Richarlison.

Manchester City (4-3-3): Bravo; Walker, Otamendi, Fernandinho, Mendy; De Bruyne, Rodri, Silva; Mahrez, Aguero, Sterling.

Everton (4-4-2): Pickford; Coleman, Keane, Holgate, Digne; Sidibé, Sigurdsson, Delph, Bernard; Calvert-Lewin, Richarlison.

Dove seguire Manchester City – Everton

Il match Manchester City – Everton, valevole per la ventunesima giornata del campionato di Premier League, sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su SKY SPORT UNO e SKY SPORT FOOTBALL.