Diretta Southampton – Tottenham: risultato in tempo reale, tabellino

La partita Southampton – Tottenham del 01 gennaio 2020 in diretta: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per la ventunesima giornata del campionato di Premier League, calcio d’inizio alle 16

SOUTHAMPTON – Mercoledì 01 gennaio, al St Mary’s Stadium si giocherà Southampton – Tottenham, incontro valevole per la ventunesima giornata del campionato di Premier League 2019-2020, calcio d’inizio previsto per le ore 16.

Il tabellino in diretta minuto per minuto

SOUTHAMPTON FC: A disposizione: Allenatore: Ralph Hasenhüttl.



TOTTENHAM HOTSPUR: A disposizione: Allenatore: José Mourinho.



Reti:

La presentazione del match

I padroni di casa vengono da un bel periodo di forma, avendo ottenuto 7 punti delle ultime 3 partite, vincendo contro Aston Villa e Chelsea e pareggiando contro il Crystal Palace. In classifica è in quindicesima posizione con 22 punti mentre gli ospiti con l’innesto in panchina di Mourinho hanno iniziato a macinare punti, risalendo fino al sesto posto con 30 punti (a -5 punti dal quarto posto che corrisponde con l’obbiettivo Champions League, occupato in questo momento dal Chelsea). Nelle ultime due partite hanno battuto 2-1 il Brighton e hanno pareggiato 2-2 in casa del fanalinio di coda Norwich.

Le probabili formazioni di Southampton – Tottenham

La squadra di Hasenhüttl dovrebbe scendere in campo con il 4-4-2 affidandosi a Ings e Adams punte, Armstrong, Ward-Prowse, Hojbjerg e Redmond a formare il centrocampo a 4, mentre la linea difensiva dovrebbe essere formata da Cedric, Stephens, Bednarek e Bertrand con McCarthy a difendere tra i pali. Per quanto riguarda la squadra di Mourinho, dovrebbe giocare con il 4-2-3-1 con Kane unica punta, supportato da Moura, Alli e Sessegnon sulla trequarti; Ndombélé e Dier nel cuore del campo a recuperare palloni e ad impostare mentre in difesa dovrebbero giocare Aurier, Davynson, Alderweireld e Vertonghen con Gazzaniga estremo difensore.

SOUTHAMPTON (4-4-2): McCarthy; Cedric, Stephens, Bednarek, Bertrand; Armstrong, Ward-Prowse, Hojbjerg, Redmond; Ings, Adams. Allenatore: Hasenhüttl.

TOTTENHAM (4-2-3-1): Gazzaniga; Aurier, Davynson, Alderweireld, Vertonghen; Ndombélé, Dier; Moura, Alli, Sessegnon; Kane. Allenatore: Mourinho.

Dove seguire Southampton – Tottenham

Il match Southampton – Tottenham, valevole per la ventunesima giornata del campionato di Premier League, sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su SKY SPORT UNO e SKY SPORT FOOTBALL.