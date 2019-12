Diretta Arsenal – Manchester United: risultato in tempo reale, tabellino

LONDRA – Mercoledì 01 gennaio, all’Emirates Stadium di Londra si giocherà Arsenal – Manchester United, incontro valevole per la ventunesima giornata del campionato di Premier League 2019-2020, calcio d’inizio previsto per le ore 21.

La presentazione del match

I padroni di casa vengono dalla sconfitta interna contro il Chelsea e in classifica occupano la dodicesima posizione, insieme al Burnley, con 24 punti. Sette lunghezze in più per gli ospiti quinti in classifica e reduci da una vittoria esterna sul campo del Burnley. Si prospetta un partita avvincente e combattuta dove entrambe le squadre cercheranno la vittoria; i Gunners per raggiungere risollevarsi da una posizione non idonea per una società blasonata come l’Arsenal e i Red Devils per raggiungere un posto in Champions League per il prossimo anno.

Le probabili formazioni di Arsenal – Manchester United

Arteta dovrebbe scendere in campo con il modulo 4-2-3-1 con Leno in porta e difesa composta da Mustafi e David Luiz centrali mentre Maitland-Niles e Saka sulle fasce. A centrocampo in cabina di regia agiranno Torreira e Guendouzi mentre più avanzati giocheranno Pépé, Ozil ed Aubameyang che supporteranno l’unica punta Lacazette. Per il Manchester United modulo speculare con De Gea tra i pali e difesa formata da Wan-Bissaka e Williams sulle fasce mentre centrali Lindelof e Maguire. A centrocampo Pogba e Fred in regia con più avanzati Greenwood, Pereira e Rashford che supporteranno l’unica punta Martial.

Arsenal (4-2-3-1): Leno; Maitland-Niles, Mustafi, David Luiz, Saka; Torreira, Guendouzi; Pépé, Ozil, Aubameyang; Lacazette.

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Williams; Pogba, Fred; Greenwood, Pereira, Rashford; Martial.

Dove seguire Arsenal – Manchester United

Il match Arsenal – Manchester United, valevole per la ventunesima giornata del campionato di Premier League, sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su SKY SPORT UNO e SKY SPORT FOOTBALL.