Diretta Brighton – Chelsea: risultato in tempo reale, tabellino

Mercoledì 1 gennaio, alle 13,30. si gioca Brighton – Chelsea, incontro valevole per la ventunesima giornata di Premier League. I padroni di casa vengono dalla vittoria casalinga contro il Bornemouth e in classifica sono quattordicesimi con 23 punti. Doicesimi lunghezze in più per gli ospiti, quarti e reduci dalla vittoria ottenuta in trasferta sul campo dell’Arsenal. Il Chelsea gode dei favori del pronostico.

Il tabellino in diretta minuto per minuto

Le probabili formazioni di Brighton – Chelsea

Il Brighton potrebbe scendere in campo con il modulo 4-2-3-1 con Ryan tra i pali e difesa composta da Duffy e Dunk al centro e da Montoya e Burn sulle fasce. In mezzo al campo Trossard e Jahanbakhsh. Sulla trequarti Pröpper, Bissouma e Mooy, di supporto all’unica punta Maupay. Probabile modulo 3-4-2-1 per il Chelsea con Kepa in porta e retroguardia composta da Rüdiger, Zouma e Tomori. In mezzo al campo Kantè e Kovacic; Azpilicueta e Emerson ai lati. Sulla trequartiWillian e Moun di supporto all’unica punta Abraham.

Brighton (4-2-3-1 ): Ryan, Montoya, Duffy, Dunk, Burn, Trossard, Jahanbakhsh, Pröpper, Bissouma, Mooy, Maupay. Allenatore: Graham Potter.

Chelsea (3-4-2-1): Kepa; Rüdiger, Zouma, Tomori; Azpilicueta, Kanté, Kovacic, Emerson; Willian, Mount; Abraham. Allenatore: Lampard.

Dove seguire Brighton – Chelsea

Il match Brighton – Chelsea, valevole per la ventunesima giornata di premier League, sarà trasmessa in diretta su SKY SPORT UNO e SKY SPORT FOOTBALL; in streaming su SKYGO.