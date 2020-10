Manchester United – Chelsea: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Manchester United – Chelsea del 24 ottobre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la sesta giornata di Premier League

MANCHESTER – Sabato 24 ottobre, all’Old Trafford, si giocherà Manchester United – Chelsea, match valevole per la sesta giornata del massimo campionato inglese; calcio di inizio previsto per le ore 18.30. I padroni di casa vengono dall’importante vittoria per 1-4 ottenuta sul campo del Newcastle e in classifica sono quindicesimi con 6 punti. A quota 8 il Chelsea, ottavo e reduce dal pareggio casalingo per 3-3 contro il Southampton. Nelle ultime sei sfide il Manchester United si é imposto per tre volte, due sono stati i pareggi mentre il Chelsea ha vinto una sola volta nel novembre del 2017.

La cronaca e tabellino minuto per minuto

La presentazione del match

QUI MANCHESTER UNITED – Solskjaer potrebbe schierare il modulo 4-2-3-1 con De Gea tra i pali e difesa composta dalla coppia centrale Bailly-Maguire e ai lati da Wan-Bissaka e Shaw. In mezzo al campo Matic e Pogba. Sulla trequarti Greenwood, Bruno Fernandes e Rashfo, di supporto all’unica punta Cavani.

QUI CHELSEA – Probabile modulo speculare per la squadra allenata da Lampard con Kepa in porta e retroguardia formata da Christensen e Zouam al centro da Christense e Zouame e da Azpilicueta e da Chilwell. A centrocampo Kante, Jorginho e Pulisic. Tridente offensivo formato da Havertz, Ziyech e Werner.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Manchester United – Chelsea, valido per la sesta giornata di Premier League, sarà trasmesso in diretta su SKY SPORT UNO e SKY SPORT FOOTBALL. Gli abbonati Sky potranno seguirla anche da smartphone, tablet o PC dopo aver scaricato gratuitamente la App SkyGo.

Le probabili formazioni di Manchester United – Chelsea

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Shaw; Matic, Pogbard; Greenwood, Bruno Fernandes, Rashfo; Cavani. Allenatore: Solskjaer

CHELSEA (4-2-3-1): Kepa; Azpilicueta, Christensen, Zouam, Chilwell, Kante, Jorginho, Pulisic, Havertz, Ziyech, Werner. Allenatore: Lampard

STADIO: Old Trafford di Manchester