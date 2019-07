ICC, Manchester United – Inter 1-0: il tabellino del match

Il tabellino del match Manchester United – Inter 1-0 il risultato finale, i nerazzurri di Conte cadono nel primo impegno dell’International Champions Cup.

SINGAPORE – Non inizia nel migliore dei modi l’avventura dell’Inter di Conte nell’International Champions Cup 2019, il torneo amichevole che mette di fronte le migliori squadre del mondo. I nerazzurri perdono per 1-0 contro il Manchester United dell’obiettivo Lukaku, che non ha preso parte all’impegno così come l’interista Lautaro, e faticano tremendamente in zona offensiva a causa dei pochi attaccanti a disposizione di Antonio Conte. Il tecnico salentino, nel post-partita, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Sapevamo che ci sarebbe stato da soffrire in queste partite, sarà così per tutto il precampionato, sarà difficile per tanti motivi. C’è da apprezzare la volontà che i ragazzi hanno messo in campo, la voglia di lottare. Certo, abbiamo tanto da migliorare, sotto tutti i punti di vista, nella gestione della palla, nella pressione alta.” Decide il gol nella seconda frazione del giovane Greenwood.

Il tabellino del match

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea (65′ Romero); Wan-Bissaka, Tuanzebe, Lindelof (58′ Jones), Shaw (66′ Dalot); Matic (67′ Fred), Pogba (67′ Pereira); James (62′ Mata), Lingard (62′ McTominay), Martial (62′ Greenwood); Rashford (62′ Chong-91′ Gomes). Allenatore: Solskjaer.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij (73′ Ranocchia), Skriniar; Candreva (82′ Agoume), Gagliardini (73′ Barella), Brozovic (83′ Borja Valero), Sensi (73′ Joao Mario), Dalbert (79′ Pirola); Longo (45′ Perisic), Esposito (83′ Colidio). Allenatore: Conte.

Reti: 76′ Greenwood (M)

Ammonizioni: Brozovic, Candreva Skriniar (I); Pereira (M)

Stadio: National Stadium, Singapore

Fonte foto: Twitter Inter