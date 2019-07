Sfida tra Manchester United – Inter e Benfica – Guadalajara ma spazio anche ai campionati Europei Under 19. Nella notte la Serie A brasiliana

Sabato 20 luglio si è aperto con la Liga Aguila in Colombia dove l’Envigado ha fatto 1-1 con il Pasto mentre nella Liga Pro in Ecuador successo esterno per 0-1 del Dep. Cuenca sull’Emelec. Nel campionato di prima divisione messicano 3-1 del Tijuana fuori casa con il Puebla mentre l’Atlas a domicilio batte 1-0 il Juarez. Nella Premier League Asia Trophy successo per 1-0 del Newcastle sullo West Ham mentre in Perù l’A. Lima supera 2-1 lo Sporting Cristal. Nella MLS in USa 3-2 del Los Angeles Galaxy su Los Angeles FC. Alle 13.30 in primo piano la sfida tra Manchester United e Inter per l’International Champions Cup mentre l’altro match tra Benfica e Guadalajara si giocherà questa sera. Tra gli altri risultati da seguire con aggiornamento in tempo reale troviamo gli Europei Under 19 dalle 19 con l’interessante Spagna – Italia. Andiamo dunque a vedere il quadro completo del giorno.

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

[AGGIORNA LA DIRETTA]