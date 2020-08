Diretta Manchester United – LASK 0-0: risultato in tempo reale, tabellino

La partita Manchester United – LASK del 5 Agosto 2020 in diretta: presentazione, formazioni e aggiornamenti in tempo reale del match valido per il ritorno degli ottavi dell’Europa League 2019/2020

MANCHESTER – Questa sera, mercoledì 5 Agosto, alle ore 21 si terrà l’incontro Manchester United – LASK, utile per il ritorno degli ottavi di finale dell’Europa League 2019/2020.

Il tabellino in diretta minuto per minuto

MANCHESTER UNITED: Sergio Romero; Eric Bailly, Harry Maguire, Timothy Fosu-Mensah, Brandon Williams, Mata, Jesse Lingard, Fred, Daniel James, Scott McTominay, Odion Ighalo. A disposizione: Lee Grant, Joel Pereira, Aaron Wan-Bissaka, Teden Mengi, Paul Pogba, Andreas Pereira, Bruno Fernandes, Nemanja Matić, James Garner, Anthony Martial, Marcus Rashford, Mason Greenwood, Tahith Chong. Allenatore: Ole Gunnar Solskjær.



LASK: Alexander Schlager; Philipp Wiesinger, Gernot Trauner, Reinhold Ranftl, Andrés Andrade, René Renner, Peter Michorl, James Holland, Dominik Frieser, Husein Balic, Marko Raguž. A disposizione: Tobias Lawal, Thomas Gebauer, Petar Filipović, Christian Ramsebner, Markus Wostry, Valentino Müller, Stefan Haudum, Nemanja Celic, Dominik Reiter, Thomas Sabitzer. Allenatore: Dominik Thalhammer.



Reti: al ' pt .



Ammonizioni: al 39' pt Scott McTominay (MAN), al 34' pt Peter Michorl (LAS).

Le probabili formazioni delle due squadre

Da una parte c’è la squadra inglese che, nel torneo nazionale di riferimento, viene dalla vittoria esterna contro il Leicester, che ha consentito ai Red Devils di qualificarsi alla prossima Champions League, con il risultato di 0-2. I padroni di casa hanno chiuso la Premier League al terzo posto in classifica raggiungendo quota 66 punti. Dall’altra parte troviamo gli austriaci che hanno perso la sfida in casa giocata con il Salisburgo per 0-3 ed hanno chiuso il torneo in quarta posizione. Ricordiamo che, la gara di andata tenutasi in Austria, si era chiusa con il risultato di 0-5 in favore degli inglesi.

Di seguito, riportiamo i due schieramenti che potrebbero scendere in campo, allo stadio Old Trafford di Manchester alle ore 21:00 di mercoledì 5 Agosto, per gli ottavi di finale di Europa League. Due moduli differenti, quelli proposti, che mostrano una discreta propensione offensiva e daranno vita ad un incontro spettacolare. Nelle ultime uscite la squadra di casa ha mostrato una condizione ottimale. Sono undici i punti raccolti dal Manchester United nelle ultime cinque uscite stagionali. La compagine ospite, al contrario, ha ottenuto sei punti nello stesso numero di partite e non vive un periodo esaltante.

Per ciò che concerne i due schieramenti iniziali, se non dovessero verificarsi sorprese o cambiamenti dell’ultimo momento, il Manchester United dovrebbe proporre il trio formato da James, Ighalo e Mata sul fronte offensivo. Fred troverà spazio al centro del campo. Il LASK del tecnico Ismaël, a differenza degli avversari, potrebbe schierare il trio composto da Tetteh, Klauss e Frieser in attacco. Infine, Michorl dovrebbe partire al centro della linea mediana.

Le probabili formazioni di Manchester United – LASK

MANCHESTER UNITED (4-3-3): Romero; Shaw, Bailly, Maguire, Williams; Fernandes, Fred, McTominay; James, Ighalo, Mata. Allenatore: Solskjær

LASK (3-4-3): Schlager; Ramsebner, Trauner, Ranftl; Reiter, Holland, Michorl, Renner; Tetteh, Klauss, Frieser. Allenatore: Ismaël

Dove vederla in streaming

L’incontro Manchester United – LASK, valido per il ritorno degli ottavi di finale dell’Europa League 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma satellitare Sky solo per i clienti abbonati. Sarà inoltre possibile vedere la sfida attraverso il servizio Sky Go disponibile su smartphone, tablet, pc e notebook. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 21:00, per un incontro determinante.