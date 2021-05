Manchester United – Leicester 1-2: diretta live, risultato finale

La partita Manchester United – Leicester dell’11 maggio 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la trentaseiesima giornata di Premier League

La cronaca e il tabellino minuto per minuto

RISULTATO FINALE: MANCHESTER UNITED-LEICESTER CITY 1-2

SECONDO TEMPO

90′ L’arbitro controlla il proprio cronometro e decreta la fine della partita Manchester United – Leicester City. Il punteggio finale è dunque di 1 a 2. Vi ringraziamo per averci scelto e appuntamento alle nostre prossime dirette

80′ Sostituzione per Leicester City entra in campo Hamza Choudhury

80′ Lascia il campo Jamie Vardy per Leicester City

79′ Sostituzione per Manchester United entra in campo Bruno Fernandes

79′ Gli fa spazio Amad Diallo per Manchester United

66′ Attenzione! Rete di Çağlar Söyüncü bravo a realizzare con un tocco di testa, assist di Marc Albrighton. Adesso siamo sul risultato di 1 a 2

66′ Minuti per Marcus Rashford che fa adesso il suo ingresso sul terreno di gioco

66′ Fuori dal rettangolo di gioco Anthony Elanga per Manchester United

66′ In campo per Manchester United Edinson Cavani

66′ Lascia il campo Mason Greenwood per Manchester United

65′ James Maddison fa il suo ingresso in campo

65′ Ayoze Pérez abbandona il terreno di gioco

46′ Squadre in campo per il secondo tempo, siamo pronti, si inizia!

PRIMO TEMPO

45′ Finisce sul risultato di 1 a 2 il primo tempo tra Manchester United- Leicester City, squadre negli spogliatoi. Qualche minuto seguiremo il secondo tempo del match

15′ Rete! Mason Greenwood , assist di Amad Diallo riesce a trovare la via del gol

10′ Attenzione! Gol di Luke Thomas bravo a realizzare , assist di Youri Tielemans. Adesso siamo sul risultato di 0 a 1

1′ Manchester United e Leicester City ha inizio! Prepariamoci a gustare questo incontro assieme

Calciomagazine è felice di invitarvi al live di Manchester United – Leicester City, squadre su terreno di gioco, è tutto pronto

Tabellino

MANCHESTER UNITED: De Gea; Eric Bailly, Alex Telles, Brandon Williams, Axel Tuanzebe, Mata, Nemanja Matić, Donny van de Beek, Mason Greenwood (dal 21′ st Edinson Cavani), Amad Diallo (dal 34′ st Bruno Fernandes), Anthony Elanga (dal 21′ st Marcus Rashford). A disposizione: Dean Henderson, Victor Lindelöf, Luke Shaw, Aaron Wan-Bissaka, Paul Pogba, Scott McTominay. Allenatore: Ole Gunnar Solskjær.

LEICESTER CITY: Kasper Schmeichel; Wesley Fofana, Çağlar Söyüncü, Timothy Castagne, Luke Thomas, Youri Tielemans, Marc Albrighton, Wilfred Ndidi, Jamie Vardy (dal 35′ st Hamza Choudhury), Kelechi Iheanacho, Ayoze Pérez (dal 20′ st James Maddison). A disposizione: Danny Ward, Ricardo Pereira, Christian Fuchs, Daniel Amartey, Nampalys Mendy, Dennis Praet, Tawanda Jethro Maswanhise. Allenatore: Brendan Rodgers.

Reti: al 10′ pt Luke Thomas, al 15′ pt Mason Greenwood, al 21′ st Çağlar Söyüncü.

La presentazione del match

MANCHESTER – Nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 11 maggio, alle ore 19 andrà in scena Manchester United – Leicester, incontro valevole per la trentaseiesima giornata di Premier League 2020/2021. Da una parte c’è la squadra di Solskjaer che viene dalla vittoria esterna contro l’Aston Villa ed in classifica occupa la seconda posizione con 70 punti ed una gara da recuperare. Dall’altra parte troviamo la squadra di Rodgers che viene dalla sconfitta casalinga contro il Newcastle ed in classifica occupa la quarta posizione con 63 punti con cinque punti di vantaggio sul West Ham e sei sul Liverpool.

QUI MANCHESTER UNITED – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-2-3-1 con Henderson in porta, pacchetto difensivo composto da Wan-Bissaka e Shaw sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Lindelof e Maguire. A centrocampo Fred e Matic in cabina di regia mentre davanti spazio a Greenwood, Bruno Fernandes e Pogba alle spalle di Rashford.

QUI LEICESTER – Rodgers dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 3-4-1-2 con Schmeichel in porta, pacchetto difensivo composto da Castagne, Fofana e Soyuncu. A centrocampo Tielemans e Ndidi in cabina di regia con Ricardo Pereira e Albrighton sulle corsie esterne mentre davanti spazio a Maddison alle spalle del tandem offensivo composto da Iheanacho e Vardy.

Le probabili formazioni di Manchester United – Leicester

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Henderson; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Fred, Matic, Greenwood, Bruno Fernandes, Pogba; Rashford. Allenatore: Solskjaer

LEICESTER (3-4-1-2): Schmeichel; Castagne, Fofafa, Soyuncu; Ricardo Pereira, Tielemans, Ndidi, Albrighton; Maddison, Iheanacho, Vardy. Allenatore: Rodgers

STADIO: Old Trafford

Dove vederla in TV in streaming

L’incontro Manchester United – Leciester, valevole per la trentaseiesima giornata di Premier Leagye 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Football.