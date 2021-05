Manchester United – Liverpool 1-2: dove vedere la diretta live, risultato

La partita Manchester United – Liverpool del 13 maggio 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la trentaquattresima giornata di Premier League

MANCHESTER – Questa sera, giovedì 13 maggio, alle ore 21.15 andrà in scena Manchester United – Liverpool, incontro valevole per il recupero della trentaquattresima giornata di Premier League 2020/2021. Da una parte c’è la squadra di Solskjaer che viene dalla sconfitta casalinga contro il Leicester ed in classifica occupa il secondo posto con 70 punti. Dall’altra parte troviamo la squadra di Klopp che viene dal successo casalingo contro il Southampton ed in classifica occupa la sesta posizione con 58 punti, -5 dal Chelsea e -9 dal Leicester.

La cronaca ed il tabellino minuto per minuto

RISULTATO IN DIRETTA: MANCHESTER UNITED-LIVERPOOL FC 1-2 45' Finisce la prima frazione di gioco tra Manchester United-Liverpool FC. Non perdetevi il secondo tempo dell'incontro che seguiremo assieme 45' Rete per Liverpool FC, in gol Roberto Firmino con un colpo di testa, assist di Trent Alexander-Arnold! 34' Diogo Jota! Cambia il risultato grazie alla rete , assist di Nathaniel Phillips 10' Arriva la rete per Manchester United con Bruno Fernandes , assist di Aaron Wan-Bissaka! Questo il nuovo risultato 1 a 0 tra le due squadre 1' Fischio d'inizio dell'arbitro, si parte!



Calciomagazine vi manda un saluto e vi presenta la diretta di Manchester United - Liverpool FC MANCHESTER UNITED: Dean Henderson; Victor Lindelöf, Eric Bailly, Luke Shaw, Aaron Wan-Bissaka, Paul Pogba, Fred, Bruno Fernandes, Scott McTominay, Edinson Cavani, Marcus Rashford. A disposizione: De Gea, Alex Telles, Brandon Williams, Axel Tuanzebe, Mata, Nemanja Matić, Donny van de Beek, Mason Greenwood, Amad Diallo. Allenatore: Ole Gunnar Solskjær.



LIVERPOOL FC: Alisson; Andrew Robertson, Rhys Williams, Nathaniel Phillips, Trent Alexander-Arnold, Fabinho, Georginio Wijnaldum, Thiago, Roberto Firmino, Mohamed Salah, Diogo Jota. A disposizione: Adrián, Caoimhin Kelleher, Kostas Tsimikas, Neco Williams, Curtis Jones, Sadio Mané, Xherdan Shaqiri, Divock Origi, Ben Woodburn. Allenatore: Jürgen Klopp.



Reti: al 10' pt Bruno Fernandes, al 34' pt Diogo Jota, al 45' pt Roberto Firmino.



La presentazione del match

QUI MANCHESTER UNITED – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-2-3-1 cn Henderson in porta, pacchetto difensivo composto da Wan-Bissaka e Shaw sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Lindelof e Bailly. A centrocampo Fred e McTominay in cabina di regia mentre davanti spazio a Pogba, Bruno Fernandes e Greenwood alle spalle di Rashford.

QUI LIVERPOOL – Klopp dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-3-3 con Alisson tra i pali, reparto difensivo composto da Alexander-Arnold e Robertson sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Fabinho e Phillips. A centrocampo Thiago Alcantara in cabina di regia con Milner e Wjinaldum mezze ali mentre in attacco spazio al tridente offensivo composto da Salah, Diogo Jota e Manè.

Le probabili formazioni di Manchester United – Liverpool

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Henderson; Wan-Bissaka, Lindelof, Bailly, Shaw; Fred, McTominay; Pogba, Bruno Fernandes, Greenwood; Rashford. Allenatore: Solskjaer

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Fabinho, Phillips, Robertson; Milner, Thiago Alcantara, Wjinaldum; Salah, Diogo Jota, Mané. Allenatore: Klopp

STADIO: Old Trafford

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Manchester United – Liverpool, valido per il recupero della trentaquattresima giornata di Premier League 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su sul canale Sky Sport Football (canale 203 del satellite).Come di consueto, l’evento sarà visibile anche in diretta streaming. Gli abbonati Sky potranno quindi seguire il match tramite device come smartphone, tablet, pc e notebook, grazie a Sky Go, sfruttando l’app compatibile con sistemi iOS e Android, o collegandosi al sito ufficiale della piattaforma Un’alternativa è rappresentata da Now Tv: in questo caso sarà sufficiente acquistare uno dei pacchetti offerti per accedere alla visione di Manchester United – Liverpool.