March e Dalmasso secondi a Simonhöhe: Italia ancora sul podio nel parallelo a squadre

Venticinquesimo podio stagionale per l’Italia. Eliminati ai quarti gli altri team azzurri. Prossima tappa a Rogla il 31 gennaio

SIMONHOHE – Aaron March e Lucia Dalmasso conquistano un prestigioso secondo posto nel parallelo a squadre misto che ha chiuso la tappa di Coppa del Mondo di Simonhöhe, in Austria. La coppia azzurra conferma l’ottimo stato di forma del team italiano, salendo ancora una volta sul podio e arrendendosi soltanto nella finale al fortissimo Team Austria 4, composto da Andreas Prommegger e Sabine Payer. Terzo posto per gli Stati Uniti.

Per l’Italia si tratta del venticinquesimo podio stagionale nelle discipline parallele, un dato che certifica la continuità e la competitività della squadra in questa prima parte di Coppa del Mondo.

Si è invece fermata ai quarti di finale la corsa delle altre due coppie italiane in gara. Italia 1, formata da Maurizio Bormolini ed Elisa Caffont, è stata eliminata dagli Stati Uniti, mentre Italia 3, con Gabriel Messner e Jasmin Coratti, ha ceduto il passo proprio all’Austria 4. Le due squadre hanno chiuso rispettivamente al quinto e al sesto posto.

La Coppa del Mondo proseguirà ora in Slovenia, dove Rogla ospiterà sabato 31 gennaio l’ultimo gigante parallelo prima della pausa olimpica, un appuntamento cruciale per definire le gerarchie in vista della seconda parte di stagione.