Spezia-Avellino: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta di Spezia-Avellino di Sabato 24 gennaio 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie B

LA SPEZIA – Sabato 24 gennaio, alle ore 19.30, allo Stadio “Alberto Picco” di La Spezia, andrà in scena Spezia-Avellino, gara valida per la ventunesima giornata del campionato di Serie B 2025-2026.

Lo Spezia torna davanti al proprio pubblico con l’obiettivo di invertire una rotta complicata e rilanciare la corsa alla salvezza. La squadra ligure arriva alla sfidada terzultima in classifica, con 17 punti raccolti in 20 partite. Il cammino fin qui è stato tortuoso: quattro vittorie, cinque pareggi e undici sconfitte, con un bilancio reti che parla di 18 gol segnati e 28 subiti. Il rendimento casalingo non è stato più confortante. Tra le mura amiche, infatti, la squadra di Donadoni ha conquistato soltanto due successi, tre pareggi e cinque ko. L’ultimo impegno, la trasferta di Palermo, si è chiuso con una sconfitta di misura.

Dall’altra parte l’Avellino arriva in Liguria con la volontà di ripartire dopo il ko interno contro la Carrarese. I biancoverdi occupano il dodicesimo posto con 25 punti, frutto di sei vittorie, sette pareggi e sette sconfitte. Il dato delle reti evidenzia qualche fragilità difensiva: 24 gol segnati e 33 subiti. In trasferta la squadra irpina ha avuto un rendimento altalenante, con due vittorie, quattro pareggi e quattro sconfitte nelle dieci gare esterne. Nel turno precedente la squadra di Biancolino ha perso in casa 1-2 contro la Carrarese.

All’andata, al “Partenio”, finì con un dilagante 0-4 per lo Spezia.

La garasarà diretta da Paride Tremolada. Gli assistenti saranno Domenico Palermo e Glauco Zanellati, mentre il quarto ufficiale sarà Felipe Salvatore Viapana. Al VAR opererà Alberto Santoro, con Alessandro Prontera come AVAR.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI SPEZIA-AVELLINO]

SPEZIA:. A disposizione:



AVELLINO:. A disposizione:



Reti:



Convocati Avellino

Portieri: 30 Daffara, 45 Pane, 53 Sassi;

Difensori: 2 Missori, 3 Sala, 4 Izzo,19 Reale, 29 Cancellotti, 44 Simic, 56 Enrici, 63 Fontanarosa, 78 Milani;

Centrocampisti: 6 Palmiero, 11 D’Andrea, 20 Palumbo, 21 Armellino, 24 Sounas, 39 Besaggio;

Attaccanti: 7 Tutino, 9 Patierno, 10 Russo, 14 Biasci, 99 Favilli.

Presentazione del match

COME ARRIVA LO SPEZIA – Lo Spezia dovrebbe scendere in campo con il consueto 3-5-2. Tra i pali è atteso Radunovic, mentre la linea difensiva sarà formata da Wisniewski, Hristov e Beruatto. Sulle corsie esterne agiranno Sernicola a destra e Adamo a sinistra. In mezzo al campo spazio a Cassata, Valoti e Comotto. Davanti, confermata la coppia Artistico – Soleri.

COME ARRIVA L’AVELLINO – Ll’Avellino dovrebbe presentarsi con un 3-5-2, speculare. In porta ci sarà Daffara, protetto dal trio difensivo composto da Izzo, Simic e Fontanarosa. Sulle fasce spazio a Missori e Sala, mentre la regia del centrocampo sarà affidata a Palmiero, affiancato da Palumbo e Sounas. In attacco, confermata la coppia Biasci – Tutino,

Probabili formazioni di Spezia-Avellino

SPEZIA (3-5-2): Radunovic; Wisniewski, Hristov, Beruatto; Sernicola, Cassata, Valoti, Comotto, Adamo; Artistico, Soleri. Allenatore: Donadoni.

AVELLINO (3-5-2): Daffara; Izzo, Simic, Fontanarosa; Missori, Palumbo, Palmiero, Sounas, Sala; Biasci, Tutino. Allenatore: Biancolino.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta su: