Crotone-Potenza: diretta live e risultato in tempo reale

CROTONE – Sabato 24 gennaio 2026 allo stadio Ezio Scida andrà in scena Crotone-Potenza, gara valevole per la ventitreesima giornata del Girone C di Serie C 2025-2026: calcio d’inizio fissato per le ore 17:30. Uno scontro diretto in piena zona play-off quello in Calabria. Da una parte, la formazione guidata da Emilio Longo reduce dalla vittoria nel derby di Cosenza (0-2) dopo due sconfitte consecutive.

Dall’altro lato, invece, gli uomini di Pietro De Giorgio che vengono dal successo casalingo ottenuto ai danni della Casertana (2-0) dopo tre punti conquistati nelle precedenti cinque gare. I pitagorici, che davanti al proprio pubblico vengono dal ko con l’Altamura in grado di interrompere una serie di tre vittorie interne di fila, vogliono tornare a muovere la classifica anche allo ‘Scida’ per sferrare l’assalto al sesto posto occupato dal Monopoli e distante due lunghezze. I lucani, invece, che lontano dalle mura amiche sono stati capaci di raccogliere appena sei punti con il primo e sin qui unico blitz risalente alla prima giornata di campionato a Giugliano, vanno a caccia di un risultato pesante per superare una diretta concorrente e accorciare ulteriormente la classifica verso l’alto.

Sarà il terzo confronto stagionale tra le due compagini, il primo in Calabria: il 3-1 agli ottavi di finale di Coppa Italia in favore del Potenza di metà dicembre e il pirotecnico 3-3 di campionato di metà settembre. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Enrico Gemelli della sezione di Messina coadiuvato dagli assistenti Alessandro Marchese di Napoli e Manuel Marchese di Pavia. Quarto Ufficiale: Andrea Palmieri di Brindisi . Operatore al Football Video Support: Stefania Genoveffa Signorelli di Paola.

Le parole di Emilio Longo

“Dovrò cambiare per esigenza, ma dal punto di vista tattico, visto che la squadra ha risposto benissimo alle novità, non vorrei dare riferimenti certi agli avversari. Quello che mi aspetto è concentrazione e continuità. Abbiamo lavorato in questi giorni anche per poter giocare a tre dietro, ma ribadisco che lo spirito e la consapevolezza di aver fatto cose importanti, anche quando sono arrivati risultati scarsi, devono essere il vero obiettivo da consolidare con continuità. La prestazione di lunedì scorso ci dice che probabilmente avremmo vinto, o comunque fatto molto bene, con qualsiasi modulo, perché lo spirito di tutti gli interpreti è stato quello di chiedere qualcosa in più, senza cali di attenzione”.

Le parole di Pietro De Giorgio

“La partita con la Casertana era importantissima soprattutto per i punti in palio. Sapevamo di affrontare un avversario difficile e siamo estremamente felici perché è stata una vittoria che ha dato fiducia all’ambiente. Abbiamo disputato una gara di grande personalità, giocata molto bene tecnicamente. Ho apprezzato molto l’attenzione che abbiamo avuto nella fase di non possesso. Per la prossima gara contro il Crotone dobbiamo continuare su questa strada tenendo alta l’attenzione. Nonostante l’importanza della gara di mercoledì, dove affronteremo la Ternana per il ritorno della semifinale di Coppa Italia, siamo concentrati esclusivamente sulla prossima sfida di campionato. Per noi sarebbe importante fare bene perché vincere ci permetterebbe di migliorare la classifica e guardare con più fiducia anche al prosieguo del campionato”.

Presentazione del match

QUI CROTONE – Tra i pali Merelli, al centro della difesa Cocetta e Di Pasquale con Andreoni e Groppelli ai lati. Sulla mediana Gallo e Vinicius con Energe, Gomez e Maggio nella batteria di trequarti alle spalle di Piovanello.

QUI POTENZA – Tra i pali Cucchietti con Balzano, Bachini, Loiacono e Adjapong a comporre la linea difensiva. A centrocampo prenderanno posto Siatounis, Felippe e De Marco mentre in avanti spazio al tridente offensivo composto da D’Auria, Murano e Schimmenti.

Le probabili formazioni di Crotone-Potenza

CROTONE (4-2-3-1): Merelli; Andreoni, Cocetta, Di Pasquale, Groppelli; Gallo, Vinicius; Energe, Gomez, Maggio; Piovanello. Allenatore: Emilio Longo.

POTENZA (4-3-3): Cucchietti; Balzano, Bachini, Loiacono, Adjapong; Siatounis, Felippe, De Marco; D’Auria, Murano, Schimmenti. Allenatore: Pietro De Giorgio.

Dove vedere la partita in TV e streaming

Crotone-Potenza, gara valida per la ventitreesima giornata del Girone C di Serie C, sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky al canale 252. Calciomagazine.net vi terrà compagnia con una diretta della gara a partire dall’inizio dell’evento; un’ora prima troverete sul sito le formazioni ufficiali.