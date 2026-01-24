Diretta Virtus Verona-Pro Vercelli di sabato 24 gennaio 2026: Cernigoi apre, Iotti ribalta, Pagliuca firma il pari nel finale. Gara intensa e ricca di emozioni

VERONA – Finisce in parità la sfida tra Virtus Verona e Pro Vercelli, un 2-2 vibrante e ricco di episodi. I rossoblù partono forte con il gol immediato di Cernigoi, ma nella ripresa la Pro Vercelli ribalta tutto con una doppietta di Iotti. Nel finale, però, Pagliuca trova il guizzo che vale il pareggio.

Tabellino

VIRTUS VERONA: Alfonso E., Bassi M., Ingrosso G. (dal 40′ st Mancini T.), Munaretti L., Amadio M., Zarpellon L. (dal 35′ st Fanini F.), Gatti C., Mastour H. (dal 13′ st Fiorin G.), Saiani F. (dal 35′ st Lerco S.), Fabbro M. (dal 35′ st Pagliuca M.), Cernigoi I.. A disposizione: Caia F., Cielo T., Cuel E., Di Virgilio M., Fanini F., Fiorin G., Lerco S., Lodovici R., Mancini T., Odogwu C., Ojeh P., Pagliuca M., Scardigno N., Sebastiani G., Sibi S.

PRO VERCELLI: Del Favero M., Piran L., Clemente G., Marchetti S., Furno C. (dal 44′ st Carosso A.), Rutigliano M. (dal 11′ st Pino E.), Iotti I.2, Burruano A., Mallahi M. (dal 45′ st Sow O.), Comi G., Sow A. (dal 11′ st Akpa Akpro J.). A disposizione: Akpa Akpro J., Carosso A., Coccolo L., Coppola G., Pino E., Regonesi I., Ronchi N., Rosin D., Sow O.

Reti: al 3′ pt Cernigoi I. (Virtus Verona) , al 39′ st Pagliuca M. (Virtus Verona) al 4′ st Iotti I. (Pro Vercelli) , al 32′ st Iotti I. (Pro Vercelli) .

Ammonizioni: al 23′ pt Bassi M. (Virtus Verona), al 39′ st Pagliuca M. (Virtus Verona) al 41′ pt Sow A. (Pro Vercelli).

La presentazione del match

Sabato 24 gennaio 2026, alle ore 17.30, allo Stadio Mario Gavagnin-Sinibaldo Nocini, la Virtus Verona affronterà la Pro Vercelli per il ventitreesimo turno del campionato di serie C, girone A. Ecco come le due squadre si presentano all’appuntamento. La Virtus Verona, dopo la sconfitta di misura esterna 0-1 sul campo dell’Inter U23 per effetto del gol di La Gumina su calcio di rigore al 55′ del primo tempo, si ritrova con diciotto punti in classifica, frutto di tre vittorie, nove pareggi e dieci sconfitte.

-10 la differenza reti con venti gol realizzati e trenta subiti. Invece la Pro Vercelli, dopo il pareggio interno senza reti con l’Union Brescia, si ritrova con ventotto punti in classifica, frutto di otto vittorie, quattro pareggi e dieci sconfitte. -9 la differenza reti con ventidue gol atti e trentuno due subiti. L’incontro sarà diretto da Alessandro Recchia di Brindisi, che sarà coadiuvato da Rodolfo Spataro di Rossano e Michele Rispoli di Locri, il quarto ufficiale sarà Abdoulaye Diop di Treviglio, operatore Fvs Giovanni Pandolfo di Castelfranco Veneto.

QUI VERONA – Luigi Fresco dovrebbe affidarsi al 3-5-2 con Alfonso a difesa della porta; Saiani, Munaretti e Toffanin a completare il pacc; Daffara, Patanè, Zarpellon, Gatti e Bassi in mediaana; il tandem d’attacco dovrebbe essere formato da Cernigoi e Mastour.

QUI RENATE – Luciano Foschi dovrebbe rispondere con lo stesso modulo con Nobile tra i pali; Spedalieri, Auriletto e Riviera a completare il reparte ; Mastromonaco, Delcarro, Vassallo, Calì, Ruiz Giraldo a metà campo; Anelli e Karlsson in avanti.

Le probabili formazioni di Virtus Verona-Pro Vercelli

VIRTUS VERONA (3-5-2): Alfonso; Saiani, Munaretti, Toffanin; Daffara, Patanè, Zarpellon, Gatti, Bassi; Cernigoi, Mastour. Allenatore: Luigi Fresco.

RENATE (3-5-2): Nobile; Spedalieri, Auriletto, Riviera; Mastromonaco, Delcarro, Vassallo, Calì, Ruiz Giraldo; Anelli, Karlsson. Allenatore: Luciano Foschi.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Sky Sport (canale 255), su Sky Go e Now Tv.