Marocco – Portogallo: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Marocco – Portogallo del 10 dicembre 2022 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per i quarti di finale dei Mondiali del Qatar 2022

DOHA – Sabato 10 dicembre alle ore 16 andrà in scena Marocco – Portogallo, incontro valevole per i quarti di finale dei Mondiali del Qatar 2022. Da una parte abbiamo la nazionale africana che, dopo essersi qualificata come prima nel girone con Croazia, Belgio e Canada, ha eliminato sorprendentemente la Spagna ai rigori negli ottavi di finale. Dall’altro lato del campo troveremo invece la nazionale lusitana che ha passato il turno battendo agevolmente la svizzera con un roboante 6-1.

Indice:

La cronaca con tabellino della partita

[AGGIORNA LA DIRETTA]

RISULTATO IN DIRETTA: MAROCCO - PORTOGALLO Sabato 10 dicembre alle ore 15 le formazioni ufficiali, dalle 16 la cronaca con commento in diretta della partita.

La presentazione del match

QUI MAROCCO – 4-3-3 per il Marocco di Regragui. In porta andrà Bounou, in difesa ci saranno Hakimi, Aguerd, Saiss e Mazraoui. Amrabat sarà al centro del centrocampo con Ounahi e Amallah a completare il reparto. Il tridente offensivo sarà formato da Ziyech, En-Nesyri, Sabiri.

QUI PORTOGALLO – Stesso modulo per la nazionale portoghese. In porta ci sarà Diogo Costa, i terzini saranno Dalot e Cancelo con Dias e Pepe che formeranno la coppia centrale. Il centrocampo sarà composto da Otavio, Carvalho e Bruno Fernades, mentre ai lati di Ramos giocheranno Bernando Silva e Joao Felix.

La rosa del Marocco

PORTIERI: Bounou (Siviglia), El Kajoui (Hatayspor), Tagnaouti (Wydad Casablanca).

DIFENSORI: Aguerd (West Ham), Attiatallah (Raja Casablanca), Benoun (Qatar SC), Dari (Brest), Hakimi (PSG), Mazraoui (Bayern Monaco), Saiss (Besiktas), Yamid (Real Valladolid).

CENTROCAMPISTI: Amallah (Standard Liegi), Amrabat (Fiorentina), Chair (QPR), El Khannouss (Genk), Harit (Olympique Marsiglia), Jabrane (Wydad Casablanca), Ounahi (Angers), Sabiri (Sampdoria).

ATTACCANTI: Aboukhlal (Tolosa), Boufal (Angers), Cheddira (Bari), En-Nesyri (Siviglia), Ezzalzouli (Osasuna), Hamdallah (Al-Ittihad), Ziyech (Chelsea).

La rosa del Portogallo

PORTIERI: Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton), Rui Patricio (Roma);

DIFENSORI: Diogo Dalot (Manchester United), João Cancelo (Manchester City), Danilo Pereira (PSG), Pepe (FC Porto), Rúben Dias (Manchester City), António Silva (Benfica), Nuno Mendes (PSG) e Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund);

CENTROCAMPISTI: João Palhinha (Fulham), Rúben Neves (Wolverhampton), Bernardo Silva (Manchester City), Bruno Fernandes (Manchester United), João Mário (Benfica), Matheus Nunes (Wolverhampton), Otávio Monteiro (FC Porto), Vitinha (PSG) e William Carvalho (Betis);

ATTACCANTI: André Silva (RB Lipsia), Cristiano Ronaldo (Manchester United), Gonçalo Ramos (Benfica), João Félix (Atlético Madrid), Rafael Leão (Milan), Ricardo Horta (SC Braga).

Le probabili formazioni di Marocco – Portogallo

MAROCCO (4-3-3): Bounou; Hakimi, Aguerd, Saiss, Mazraoui; Ounahi, Amrabat, Amallah; Ziyech, En-Nesyri, Sabiri. Allenatore: Regragui

PORTOGALLO (4-3-3): Costa; Dalot, Dias, Pepe, Cancelo; Otávio, Carvalho, Fernandes; Bernardo, Ramos, Félix. Allenatore: Fernando Santos

STADIO: Adriatico

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Marocco – Portogallo, valido per i quarti di finale dei Mondiali del Qatar 2022, verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Rai Uno tramite Smart TV, console (PS4, PS5 o XBOX One), in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all’app di RaiPlay o direttamente su browser tramite il proprio PC.