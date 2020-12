Marsiglia – Olympiakos 0-0: diretta live, risultato in tempo reale

La partita Marsiglia – Olympiakos dell’1 dicembre 2020 in diretta: presentazione, cronaca e tabellino in tempo reale del match valevole per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League

MARSIGLIA – Questa sera, martedì 1 dicembre, alle ore 21 si disputerà Marsiglia – Olympiakos, gara utile per il quinto turno del Girone C della Champions League 2020/2021.

Cronaca e tabellino minuto per minuto

RISULTATO IN DIRETTA: OLYMPIQUE MARSEILLE-OLYMPIAKOS PIRäUS 0-0 1' Olympique Marseille e Olympiakos Piräus ha inizio! Prepariamoci a gustare questo incontro assieme



Calciomagazine è felice di invitarvi al live di Olympique Marseille - Olympiakos Piräus, squadre su terreno di gioco, è tutto pronto OLYMPIQUE MARSEILLE: Steve Mandanda; Hiroki Sakai, Álvaro González, Boubacar Kamara, Duje Ćaleta-Car, Jordan Amavi, Dimitri Payet, Michaël Cuisance, Valentin Rongier, Darío Benedetto, Florian Thauvin. A disposizione: Yohann Pelé, Fabio Vanni, Yuto Nagatomo, Lucas Perrin, Kevin Strootman, Morgan Sanson, Pape Alassane Gueye, Saîf-Eddine Khaoui, Luis Henrique, Marley Aké, Valère Germain. Allenatore: André Villas-Boas.



OLYMPIAKOS PIRäUS: José Sá; Rúben Semedo, Rafinha, José Cholevas, Pape Cissé, Mady Camara, Andreas Bouchalakis, Yann M'Vila, Kostas Fortounis, Youssef El-Arabi, Marios Vrousai. A disposizione: Ilias Karargyris, Konstantinos Tzolakis, Rúben Vinagre, Mohamed Dräger, Ousseynou Ba, Avraam Papadopoulos, Pêpê, Athanasios Androutsos, Vasilios Sourlis, El Arbi Soudani, Georgios Masouras. Allenatore: Pedro Martins.



Reti: al ' pt .





La presentazione del match

Da una parte, i padroni di casa che arrivano dal buon successo nel campionato francese raggiunto alla dodicesima giornata, tra le mura di casa, con il risultato di 3-1 contro il Nantes. I marsigliesi occupano attualmente l’ultima piazza di questo girone di Champions League con nessun punto raccolto in quattro giornate. L’Olympiakos invece, ha giocato il suo ultimo incontro nella massima serie greca vincendo di misura la gara fuori casa con l’Aris terminata con il risultato di 2-1. La formazione ospite si trova al terzo posto del Girone a quota tre punti in quattro giornate ed aveva perso 0-1 contro il Manchester City nell’ultima partita europea giocata.

QUI MARSIGLIA – I padroni di casa potrebbero scendere in campo col 4-3-1-2 con Mandanda tra i pali. Il pacchetto difensivo sarà formato da Alvaro e Caleta-Car in mezzo con Amavi e Sakai sulle corsie laterali. A centrocampo Kamara agirà in cabina di regia affiancato da Sanson e Rongier che agiranno da mezze ali. Davanti, invece, spazio al tandem offensivo formato da Benedetto e Thauvin sostenuti da Cuisance sulla trequarti.

QUI OLYMPIACOS – I greci, allenati da Martins, dovrebbero scendere in campo col 4-2-3-1 con Sa tra i pali. La linea arretrata a quattro sarà formata da Rafinha, Semedo, Ba e Cholevas. A centrocampo, inoltre, M’ Vila e Bouchulakis sulla linea mediana. Davanti, invece, spazio al trio formato da Randjelovic, Valbuena e Masouras che spazieranno sulla trequarti, alle spalle di El Arabi, unica punta.

Dove vedere la partita in streaming

L’incontro Marsiglia – Olympiakos, valevole per la quinta giornata della fase a gironi della Champions League 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport. La partita sarà disponibile anche in streaming su Sky Go, servizio riservato agli abbonati Sky e usufruibile tramite pc, smartphone e tablet. In alternativa si potrà ricorrere a Now Tv che, previo abbonamento, consente di assistere ai programmi Sky.

Le probabili formazioni di Marsiglia – Olympiakos

MARSIGLIA (4-3-1-2): Mandanda; Sakai, Alvaro, Caleta-Car, Amavi; Rongier, Kamara, Sanson; Cuisance; Benedetto, Thauvin. Allenatore: Villas-Boas

OLYMPIACOS (4-2-3-1): Sa; Rafinha, Semedo, Ba, Cholevas; M’ Vila, Bouchulakis; Randjelovic, Valbuena, Masouras; El Arabi. Allenatore: Martins

STADIO: Stade Vélodrome di Marsiglia