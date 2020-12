Atletico Madrid – Bayern Monaco 0-0: diretta live, risultato in tempo reale

La partita Atletico Madrid – Bayern Monaco del 1 Dicembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la quinta giornata della fase a gironi di Uefa Champions League

MADRID – Questa sera, martedì 1 Dicembre, alle ore 21.00, andrà in scena Atletico Madrid – Bayern Monaco, incontro valevole per la quinta giornata del gruppo A della fase a girone di UEFA Champions League 2020/2021.

La cronaca e tabellino minuto per minuto

RISULTATO IN DIRETTA: ATLéTICO MADRID-BAYERN MONACO 0-0 1' Si parte! Vediamo quali emozioni saprà regalarci questo incontro



Ben ritrovati con le dirette di Calciomagazine, in programma Atlético Madrid – Bayern Monaco. Mettiamoci comodi per seguire assieme l'esito della gara ATLéTICO MADRID: Jan Oblak; José Giménez, Stefan Savić, Mario Hermoso, Kieran Trippier, Koke, Saúl, Marcos Llorente, Yannick Carrasco, João Félix, Ángel Correa. A disposizione: Ivo Grbić, Miguel San Román, Renan Lodi, Felipe Monteiro, Lucas Torreira, Thomas Lemar, Héctor Herrera, Juan Sanabria, Ivan Šaponjić, Vitolo, Sergio Camello, Germán Valera. Allenatore: Diego Simeone.



BAYERN MONACO: Alexander Nübel; Niklas Süle, Bouna Sarr, Lucas Hernández, David Alaba, Bright Arrey-Mbi, Javi Martínez, Jamal Musiala, Leroy Sané, Douglas Costa, Eric Maxim Choupo-Moting. A disposizione: Lukas Schneller, Ron-Thorben Hoffmann, Benjamin Pavard, Jérôme Boateng, Chris Richards, Thomas Müller, Angelo Stiller, Maximilian Zaiser, Serge Gnabry, Joshua Zirkzee, Kingsley Coman. Allenatore: Hansi Flick.



Reti: al ' pt .





La presentazione del match

Ci avviciniamo alla fine della prima fase di questa edizione di Champions League. I bavaresi sono già qualificati come primi con due giornate d’anticipo. Per loro questo match rappresenta solo una formalità, dopo la vittoria per 3-1 col Salisburgo. I padroni di casa dell’Atletico la pensano diversamente. Dopo il deludente pareggio casalingo con la Lokomotiv Mosca, hanno l’obbligo di vincere o per lo meno di provarci, anche perchè possiamo immaginare che il Bayern non voglia regalare nulla agli avversari. Se la Lokomotiv dovesse vincere contro il Salisburgo potrebbe mettersi male per gli uomini di Simeone.

QUI ATLETICO MADRID – I padroni di casa devono vincere per non rischiare la retrocessione in Europa League. Per provare a conquistare i 3 punti contro il Bayern, Simeone punterà sui titolarissimi. Ci aspettiamo un 4-4-2 con Llorente e Saul davanti la difesa, Koke e Lemar sulle fasce, mentre in attacco vediamo la coppia J. Felix, Correa. Ancora assente L. Suarez.

QUI BAYERN MONACO – Flick vede parecchie assenze tra i suoi. Per non rischiare nulla dovrebbe puntare sul solito 4-2-3-1 con Sanè, Muller e D. Costa alle spalle di Choupo Moting che sostituirà Lewandowski non convocato.

Le probabili formazioni di Atletico Madrid – Bayern Monaco

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Trippier, Savic, Hermoso, Renan Lodi; Lemar, Saul Niguez, Llorente, Koke; Joao Felix, A. Correa. Allenatore: Simeone BAYERN MONACO (4-2-3-1): Nubel; Pavard, Boateng, Sule, Hernandez; Martinez, Musiala; D. Costa, Muller, Sanè; Choupo-Moting. Allenatore: Flick

STADIO: Wanda Metropolitano

Dove vederla in tv e streaming

L’incontro Atletico Madrid – Bayern Monaco, valevole per la quinta giornata del gruppo A della fase a gironi di Uefa Champions League 2020/2021, verrà trasmessa sul canale Sky Sport Collection solamente insieme alle altre partite di Champions, dunque non sarà possibile seguire la singola partita. Tuttavia potrete seguire la diretta del match in tempo reale sul nostro sito.