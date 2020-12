Porto – Manchester City 0-0: diretta live, risultato in tempo reale

La partita Porto – Manchester City del 1 Dicembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la quinta giornata della fase a gironi di Uefa Champions League

PORTO – Questa sera, martedì 1 Dicembre, alle ore 21.00, andrà in scena Porto – Manchester City, incontro valevole per la quinta giornata del gruppo C della fase a girone di UEFA Champions League 2020/2021.

La cronaca e tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

RISULTATO IN DIRETTA: FC PORTO-MANCHESTER CITY 0-0 1' Si parte! Vediamo quali emozioni saprà regalarci questo incontro



Ben ritrovati con le dirette di Calciomagazine, in programma FC Porto – Manchester City. Mettiamoci comodi per seguire assieme l'esito della gara FC PORTO: Agustín Marchesín; Mouhamed Mbaye, Diogo Leite, Zaidu Sanusi, Wilson Manafá, Chancel Mbemba, Malang Sarr, Mateus Uribe, Otávio, Sérgio Oliveira, Moussa Marega, Jesús Corona. A disposizione: Cláudio Ramos, Diogo Costa, Nanu, Romário, Fábio Vieira, Luis Díaz, Mehdi Taremi, Shoya Nakajima, João Mário, Felipe Anderson, Toni Martínez, Evanilson. Allenatore: Sérgio Conceição.



MANCHESTER CITY: Ederson; Rúben Dias, Oleksandr Zinchenko, João Cancelo, Eric García, Rodri, Fernandinho, Phil Foden, Raheem Sterling, Bernardo Silva, Ferrán Torres. A disposizione: Zack Steffen, Scott Carson, Kyle Walker, John Stones, Nathan Aké, Aymeric Laporte, Benjamin Mendy, İlkay Gündoğan, Kevin De Bruyne, Thomas Doyle, Gabriel Jesus, Riyad Mahrez. Allenatore: Pep Guardiola.



Reti: al ' pt .





La presentazione del match

Si può dire che nel gruppo C le due principali favorite alla qualificazione abbiano rispettato i pronostici. Il Manchester City è già qualificata alla fase a eliminazione diretta con 4 vittorie in 4 partire. In particolare la partita che ha sancito la qualificazione è stata l’1-0 contro l’Olympiakos. I padroni di casa del Porto invece, dopo la sconfitta nel match di andata proprio contro i citizens, hanno conquistato 3 vittorie consecutive. Dopo l’ultima vittoria per 2-0 rifilata al Marsiglia sono arrivati a 9 punti e ad un passo dalla qualificazione. Basterebbe un pareggio ai portoghesi per assicurarsi il passaggio alla prossima fase. Immaginiamo che Guardiola voglia conquistare la prima posizione quindi anche il City giocherà per vincere.

QUI PORTO – I padroni di casa del Porto dovrebbero puntare sui titolarissimi col solito 4-4-2 con Oliveira e Uribe a centrocampo, mentre in attacco vediamo la coppia d’attacco formata da Marega e Diaz.

QUI MANCHESTER CITY – Guardiola risponde con un 4-3-3 votato all’attacco. Centrocampo a 3 con Silva, Gundogan e De Bruyne e il tridente formato da Foden, Ferran Torres e Sterling.

Le probabili formazioni di Porto – Manchester City

PORTO (4-4-2): Marchesin; Manafa Janco, Mbemba, Sarr, Sanusi; Corona, Oliveira, Uribe, Otavio; Marega, Diaz. Allenatore: Conceicao MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Laporte, Dias, Cancelo; Silva, Gundogan, De Bruyne; Foden, Ferran Torres; Sterling. Allenatore: Guardiola

STADIO: Estadio do Dragao

Dove vederla in tv e streaming

L’incontro Porto – Manchester City, valevole per la quinta giornata del gruppo C della fase a gironi di Uefa Champions League 2020/2021, verrà trasmessa sul canale Sky Sport Collection solamente insieme alle altre partite di Champions, dunque non sarà possibile seguire la singola partita. Tuttavia potrete seguire la diretta del match in tempo reale sul nostro sito.