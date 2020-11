Liverpool – Ajax: diretta live, risultato in tempo reale

La partita Liverpool – Ajax dell’1 dicembre 2020 in diretta: presentazione, cronaca e tabellino in tempo reale del match valevole per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League

LIVERPOOL – Nella serata di martedì 1 dicembre, alle ore 21, avrà luogo la sfida Liverpool – Ajax, valevole per la quinta giornata del Girone D della Champions League 2020/2021. Da una parte, i padroni di casa che arrivano dall’inaspettato pareggio nel campionato inglese raggiunto alla decima giornata, lontano dalle mura di casa, con il risultato di 1-1 contro il Brighton. I Reds occupano attualmente la vetta di questo girone di Champions League con ben nove punti raccolti in quattro giornate. L’Ajax invece, ha giocato il suo ultimo incontro nella massima serie olandese vincendo largamente la gara fuori casa con l’FC Emmen terminata con il risultato di 0-5. La formazione dei lanceri si trova al secondo posto del Girone a quota sette punti in quattro giornate ed aveva vinto contro ii Midtjylland nell’ultima partita europea giocata.

Cronaca e tabellino minuto per minuto

La presentazione del match

QUI LIVERPOOL – I padroni di casa potrebbero scendere in campo col 4-3-3 con Alisson tra i pali. Il pacchetto difensivo sarà formato da Fabinho e Matip in mezzo con Williams e Robertson sulle corsie laterali. A centrocampo Minamino agirà in cabina di regia affiancato da Milner e Wijnaldum che agiranno da mezze ali. Davanti, invece, spazio al trio offensivo formato da Salah, Roberto Firmino e Mané.

QUI AJAX – Gli olandesi, allenati da Ten Hag, dovrebbero scendere in campo col 4-2-3-1 con Onana tra i pali. La linea arretrata a quattro sarà formata da Mazraoui e Tagliafico sugli out di destra e di sinistra mentre in mezzo ci saranno Lisandro Martinez e Schuurs. A centrocampo, inoltre, Klaassen e Gravenberch sulla linea mediana. Davanti, invece, spazio al trio formato da Neres, Tadic e Promes, che spazieranno sulla trequarti, alle spalle di Traorè, unico terminale offensivo.

Dove vedere la partita in streaming

L’incontro Liverpool – Ajax, valevole per la quinta giornata della fase a gironi della Champions League 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport. La partita sarà disponibile anche in streaming su Sky Go, servizio riservato agli abbonati Sky e usufruibile tramite pc, smartphone e tablet. In alternativa si potrà ricorrere a Now Tv che, previo abbonamento, consente di assistere ai programmi Sky.

Le probabili formazioni di Liverpool – Ajax

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Williams, Fabinho, Matip, Robertson; Milner, Minamino, Wijnaldum; Salah, Roberto Firmino, Mané. Allenatore: Klopp

AJAX (4-2-3-1): Onana; Mazraoui, Schuurs, Lisandro Martínez, Tagliafico; Klaassen, Gravenberch; Neres, Tadic, Promes, Traoré. Allenatore: Ten Hag

STADIO: Anfield