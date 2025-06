Maurizio Domizzi è il nuovo allenatore della Correggese

CORREGGIO – La Correggese sceglie il nuovo allenatore che guiderà la squadra nel prossimo campionato di Serie D. Sarà Maurizio Domizzi a sedere sulla panchina biancorossa nella stagione del ritorno nel primo campionato nazionale a livello dilettantistico.

Maurizio Domizzi, nato a Roma il 28 giugno 1980, non ha certo bisogno di presentazioni, con un curriculum personale da giocatore che parla di oltre 550 presenze da calciatore professionistico di cui la maggior parte in Serie A dove ha vestito maglie importanti come quelle di Lazio, Sampdoria, Napoli e soprattutto Udinese dove con i friulani ha giocato 8 stagioni disputando anche la Champions League, la Coppa Uefa e l’Europa League.

Terminata la carriera da giocatore ha iniziato il proprio percorso da allenatore al Pordenone, prima alla guida della prima vera e poi promosso in prima squadra nell’ultima parte del campionato di Serie B 2020/21. Chiusa l’esperienza in Friuli arriva prima alla Fermana poi dal 2022/23 al Castelvetro prima e Terre di Castelli poi, guidando i modenesi nelle ultime due stagioni nel Girone A del Campionato di Eccellenza, conquistando la Coppa Italia regionale nella stagione 2023/24 dove la squadra approda anche ai playoff nazionali per la promozione in Serie D dopo aver superato proprio la Correggese nella finale playoff del girone.

Dopo due anni da avversari quindi si uniscono le strade di mister Domizzi e la Correggese per iniziare insieme un percorso importante nel campionato di Serie D, dove i biancorossi vogliono consolidarsi dopo aver riconquistato la categoria in questa stagione, dopo due anni di Eccellenza.