Mercato Inter, acquisti e cessioni settembre 2019

In primo piano gli arrivi di Lukaku, Barella, Sensi e Godin, Icardi va al PSG. Ecco come cambia l’undici tipo titolare alla luce del mercato

MILANO – La cessione in prestito di Icardi a PSG è di certo la notizia principale di questo mercato estivo per i rumors che ruotano attorno alle vicende dell’ex capitano nerazzurro. “Ringrazio il Paris Saint-Germain per la fiducia che ha dimostrato nei miei confronti. Farò tutto il possibile per aiutare la mia nuova squadra ad andare il più lontano possibile in tutte le competizioni” le sue prime parole con la nuova maglia. Ma questa sessione ha regalato tante stelle al club milanese che agli ordini del neo tecnico Conte ha rinforzato i vari reparti da Godin e Biraghi in difesa a Sensi, Barella e Lazaro a centrocampo fino all’attacco con Lukaku e Sanchez. Come cambierà la formazione tipo? Proviamo di seguito a vedere quali saranno le scelte preferite da parte dell’allenatore e un riepilogo con gli acquisti e le cessioni di questo inizio stagione.

FORMAZIONE TIPO

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrji, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lautaro Martinez, Lukaku.

ACQUISTI:

Sanchez (a, Man. United)

Biraghi (d, Fiorentina)

Lukaku (a, Manchester Utd)

Barella (c, Cagliari)

Godin (d, Atl. Madrid)

Agoume (c, Sochaux)

Lazaro (c, Hertha Berlino)

Sensi (c, Sassuolo)

Brazao (p, Parma)

CESSIONI: