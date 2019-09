Mercato Atalanta, acquisti e cessioni settembre 2019

Sono Skrtel, Malinovskyi e Muriel i tre principali rinforzi per la nuova stagione nerazzurra. Ecco come cambia l’undici tipo titolare alla luce del mercato

BERGAMO – Questo il quadro del calciomercato dell’Atalanta alla chiusura estiva del 2 settembre. Andiamo a vedere nel dettaglio i giocatori acquistati e quelli ceduti oltre alla formazione tipo attuale alla luce degli ultimi movimenti. Ricordiamo gli acquisti principali per questa nuova stagione ovvero quello di Skrtel in difesa e Muriel in attacco.

FORMAZIONE TIPO

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Skrtel, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Muriel, Gomez; Zapata.

ACQUISTI:

Guilherme ARANA (Siviglia) Prestito con diritto di opzione

Simon KJAER (Siviglia) Prestito

Ruslan MALINOVSKYI (Genk) Definitivo

Luis MURIEL (Siviglia) Definitivo

Mario PAŠALIĆ (Chelsea) Prestito con diritto di opzione

CESSIONI