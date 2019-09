Cesena – Vis Pesaro: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Cesena – Vis Pesaro: probabili formazioni, cronaca e risultato in tempo reale della sfida di lunedì 2 settembre valida per il campionato di Serie C

CESENA – Lunedì 2 settembre allo Stadio Manuzzi si gioca Cesena – Vis Pesaro, posticipo della seconda giornata del campionato del girone B di Serie C 2019 -2020; calcio di inizio previsto per le ore 20.45. La gara sarà diretta dal Signor Mario Cascone. Una scontro, sulla carta, per la salvezza tra due squadre che dopo il primo turno sono ancora a quota zero, avendo perso, rispettivamente, sul campo del Carpi e in casa contro il Sudtirol. Entrambe i presentano pertanto all’appuntamento in cerca di immediato riscatto e più agguerrite che mai. In questa stagione le due formazioni si sono già affrontate in Coppa Italia lo scorso 11 agosto quando il Cesena, appena tornato in Serie C, ebbe la meglio per 3-1.

Come seguire in Diretta tv e streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta e in chiaro su Rai Sport e Rai Sport+.Visibile in streaming su RaiPlay e per gli abbonati di Sport Eleven.

Gli interessati potranno seguire la diretta testuale dell'incontro su www.calciomagazine.it, da tablet o smartphone.

Probabili formazioni

Sguardo ai possibili titolari che scenderanno in campo. Franceco Modesto non potrà schierare lo squalificato Sabato. Posibile modulo 3-4-3 con Agliardi tra i pali e difesa formata da Ricci, Bignardi e Maddaloni. A centrocampo Rosaia e Franco; ai lati Franchini e Valeri. Tridente offensivo composto da Sarao, Valencia (questi ultimi due in vantaggio su Voltan e Ricciulli) e Borrello. Pavan dovrebbe schierare il nmodulo 3-4-2-1 con Bianchini in porta e difesa composta da Farabegoli, Lelj, Gennari. In mezzo al campo Paoli e Ejjaki; sulle corsie Adorni e Campeol. Tessiore di supporto alla coppia d’attacco formata da Grandolfo e Malec.

CESENA (3-4-3): Agliardi, Ricci, Bignardi, Maddaloni, Franchini, Rosaia, Franco, Valeri, Sarao, Valencia, Borrello. Allenatore: Modesto.

VIS PESARO (3-4-2-1-): Bianchini; Farabegoli, Lelj, Gennari, Adorni, Paoli, Ejjaki, Campeol, Tessiore, Grandolfo, Malec. Allenatore: Pavan