Mercato Juventus acquisti e cessioni settembre 2019

In primo piano gli arrivi di de Ligt, Danilo, Demiral, Ramsey e Rabiot. Di ritorno Buffon e Higuain. Ecco come cambia l’undici tipo titolare alla luce del mercato

TORINO – Juventus molto attiva in entrata in questa sessione estiva 2019 del calciomercato appena conclusa. Il colpo messo a segno più importante è stato l’acquisto del difensore de Ligt, già protagonista in Champions League con l’Ajax e con la nazionale olandese nelle ultime due stagioni, costato 85 milioni di euro. Ma a disposizione di Sarri sono stati messi anche il terzino brasiliano Danilo e il centrale turco Demiral, provenienti, rispettivamente, da Manchester City e Sassuolo. A parametro zero sono arrivati anche i centrocampisti Ramsey e Rabiot, svincolati rispettivamente da Arsenal e Psg. Da segnalare due graditi ritorni: quello di Gianluigi Buffon, tornato dopo un anno a Parigi, e quello di di Gonzalo Higuain, rientrato dal prestito al Chelsea. Sul fronte delle partenze, hanno lasciato Torino soltanto Spinazzola, andato alla Roma, Joao Cancelo al Manchester City e Moise Kean all’Everton. Ma come cambierà la formazione tipo alla luce degli ultimi innesti? Proviamo di seguito a vedere quali saranno le scelte preferite da parte dell’allenatore e un riepilogo con gli acquisti e le cessioni di questo inizio stagione.

FORMAZIONE TIPO

JUVENTUS (4-3-3): Sczesny, Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro, Khedira, Pjanic, Rabiot, Douglas Costa, Higuain,Ronaldo. Allenatore: Sarri.

ACQUISTI:

Danilo (d, Man. City)

de Ligt (d, Ajax)

Buffon (p, svinc)

Rabiot (c, Psg)

Lu. Pellegrini (d, Roma)

Ramsey (c, Arsenal)

Demiral (d, Sassuolo)

Romero (d, Genoa)

Traoré (c, Empoli)

CESSIONI: