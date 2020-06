Punto Mercato – Milan, ecco il piano tedesco Rangnick-Nangelsmann: si pensa in grande

Ancora non ufficializzati gli ingaggi e le modalità del duo tedesco, i due sono già pronti a una profonda rivoluzione della squadra rossonera

MILANO – Il futuro Milan che va delineandosi è ancora molto nebuloso, con molte incognite da risolvere. Prima di tutto ci dovrebbe essere un incontro (che si spera non possa diventare uno scontro) tra Ralf Rangnick e il dirigente sportivo rossonero nonché ex bandiera del Milan Paolo Maldini, dopo il pesante botta e risposta delle scorse settimane tra i due dove non se le sono mandate a dire sul fatto di chi dovesse prendere i pieni poteri della squadra: l’impressione attuale è che uno dovrebbe escludere l’altro. Se trionfasse il dottore tedesco, Maldini abbandonerà.

Detto questo, ci sarà poi da stabilire se sarà lui a vestire i panni dell’allenatore al cospetto di Stefano Pioli oppure affiderà la panchina al suo pupillo del Lipsia Julian Nagelsmann: il prossimo Milan potrebbe parlare molto tedesco.

Passiamo al mercato appunto, dove prima di adoperare in entrata si dovrà fare cassa. I maggiori indiziati sono i seguenti.

Il primo nodo da risolvere è la grana Donnarumma, in scadenza di contratto, che vorrebbe un cospicuo aumento dell’ingaggio, ma nonostante questo mette la squadra rossonera al centro delle priorità anche di fronte alle lusinghe della Juventus.

Ismail Bennacer è stata una delle poche piacevoli sorprese nella tribolata stagione rossonera e nel suo contratto è inserita una clausola da 50 milioni di euro: a sorpresa due big d’ Europa, capitanate dai due sceicchi più ricchi del mondo del calcio, il Manchester City e il Paris Saint Germain, gli vorrebbero affidare le loro chiavi del centrocampo. Per il Milan sarebbe una grande plusvalenza: pagato poco più di 15 milione, la sua cessione ne frutterebbe 35 in più.

Zlatan Ibrahimovic si sa, non è più quello dei vecchi tempi, nonostante la sua ombra sia sempre immacolata e onnipotente. Ma gli anni passano per tutti, nche per il Dio del calcio, come osa soprannominarsi, e un suo addio comporterebbe al Milan un copicuo risparmio dell’ingaggio che farebbe respirare le casse rossonere. Che in caso di rinnovo per la prossima stagione vedrebbe aumentarsi il suo ingaggio a circa 5 milioni di euro, cifra troppo elevata per la politica dei tedeschi.

Diktat: giovani di grande prospettiva con ingaggi sopportabili: si punterà invece a una spesa maggiore sui costi del cartellino grazie al fondo Elliott.

Ora vediamo chi sono i nomi in circolazione.

Nel frattempo apriamo una piccola parentesi sugli intoccabili: Donnarumma (già citato), il capitano Alessio Romagnoli, la sorpresa spagnola Theo Hernandez, Ismael Bennacer (nonostante gli interessamenti), Ante Rebic (autore di una seconda parte di staggione sttepitosa ricca di gol), e Zlatan Ibrahimovic. Ma alcuni di questi appunto potrebbero essere ancora in bilico nonostante rappresentino il futuro del Milan: tutto dipenderà dalla selezione che faranno i due tecnici. Sono invece in bilico Kessié, Calhanoglu, Castillejo, Krunic, Bonaventura (in scadenza di contratto), Leao, Calabria, Conti, Ricardo Rodriguez e Suso di ritorno dai vari prestiti, e sicuramente ce ne saranno altri ancora: insomma una squadra intera che non ha saputo rispettare le aspettative.

LIPSIA – Dalla società tedesca di Rangnick e Nagelsmann il Milan potrebbe fare una gramde spesa: dal talento di Sabitzer al difensore centrale Upamecano al trequartista Dani Olmo per finire con Timo Werner (che però in queste ore sta firmando per il Chelsea).

ALEX MERET – In porta, se alla fine clamorosamente dovesse lasciare Gigio Donnarumma, il primo nome sulla lista sembra essere quello di Alex Meret del Napoli, che sta trovando difficoltà e poco spazio con Gattuso, ma l’investimento di circa 30 milioni fatto in estate da De Laurentiis complicano le cose.

DENZEL DUMFRIES – Sull’esterno difensivo destro, visto che Conti e Calabria non hanno mai convinto appieno per svariati motivi, il nome è quello di Dumfries del Psv: valutazione 15 milioni di euro.

KRISTOFFER AJER – Possende difensore centrale norvegese del Celtic, anche lui ha un valore esagerato, sui 30 35 milioni di euro.

FLORENTINO – Altro calciatore molto oneroso l’interessante mediano del Benfica: 40 milioni di euro.

LUKA JOVIC – Il talento certo non gli manca, solo che in una squadra come dove la pressione può sopraffare il talento, stiamo parlando del Real, i rischi di un intoppo della carriere sono alti. Ecco perchè per il rilancio la piazza rossonera, meno esigente al momento, potrebbe essere quella perfetta. Ma i blancos sembrano non intenzionati ad abbassare il prezzo, almeno per ora. Pagato 65 milioni di euro, la richiesta sarebbe di… 65 milioni di euro.

ARKADIUSZ MILIK – Il bomber seconda punta del Napoli non sta rinnovando col club azzurro ed è conteso anche dalla Juve, ora in vantaggio, anche se gli azzurri non vogliono scendere sotto i 50 milioni di euro per un calciatore che tra un anno si potrebbe prendere tranquillamente a zero.

Come giudicate il possibile calciomercato estivo rossonero firmato Rangnick-Nagelsmann?

A cura di Giuseppe Annunziata