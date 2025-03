Messina-Team Altamura: diretta live, risultato in tempo reale

Diretta Messina-Team Altamura di Sabato 29 marzo 2025: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie C

MESSINA – Sabato 29 marzo 2025, lo Stadio San Filippo ospiterà la partita Messina-Team Altamura, valida per la trentaquattresima giornata del Girone C campionato di Serie C. Il fischio di inizio è previsto per le ore 15.00. Sebbene la strada per la salvezza sia tutta in salita, la vittoria del Messina contro il Giugliano nell’ultima giornata fa ben sperare. Il prossimo avversario della squadra siciliana sarà il Team Altamura, squadra di metà classifica che sta facendo bene dopo la promozione in Serie C.

Classifica alla mano, potremmo sostenere però che se il Messina è uscito vittorioso dalla sfida contro il Giugliano, potrebbe continuare a fare punti anche contro il Team Altamura. Ipoteticamente, la squadra pugliese dovrebbe essere meno forte della squadra campana, trovandosi al di sotto in classifica. Un pronostico condiviso anche dalla maggior parte delle ricevitorie nel momento di formulare le quote. La vittoria del Messina è infatti stabilita alla cifra di 2.10. Il pareggio si aggira intorno alla cifra di 3.05. La vittoria del Team Altamura sembra invece meno probabile dato che è stata fissata a 3.15.

L’arbitro

Il fischietto Silvia Gasperotti della Sezione di Rovereto dirigerà questo incontro. Sarà coadiuvato dal primo assistente Pierpaolo Vitale proveniente da Salerno, mentre il secondo assistente sarà Giovanni Celestino di Reggio Calabria. Il Quarto Ufficiale sarà Giuseppe Mucera della Sezione di Palermo.

La presentazione del match

QUI MESSINA – Il tecnico Simone Banchieri dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-1-2. Tra i pali Krapikas con Gyamfi, Marino, Gelli e Dumbravanu a comporre la linea difensiva. A centrocampo prenderanno posto Crimi, Buchel e Garofalo, mentre nel Petrucci avrà il compito di servire le due punte Tordini e Luciani.

QUI TEAM ALTAMURA – Il tecnico Daniele Di Donato dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-3. In porta Viola, con Manè, Rizzo, De Santis e Ortisi a comporre la linea difensiva. A centrocampo, Ganfornina, Franco e Grande. In avanti, D’Amico, Leonetti e Onofrietti formeranno il tridente offensivo.

Le probabili formazioni

MESSINA (4-3-1-2): Krapikas; Gyamfi, Marino, Gelli, Dumbravanu; Crimi, Buchel, Garofalo; Petrucci; Tordini, Luciani. Allenatore: Simone Banchieri

TEAM ALTAMURA (4-3-3): Viola; Manè, Rizzo, De Santis, Ortisi; Ganfornina, Franco, Grande; D’Amico, Leonetti, Onofrietti. Allenatore: Daniele Di Donato.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La gara sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky Sport (canale 254) e su Now. Inoltre, il match sarà disponibile anche su Sky Go, la piattaforma disponibile su smartphone e tablet per tutti gli abbonati.