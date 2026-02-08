Messina-Enna 2-5: diretta live e risultato finale | Serie D

Diretta Messina-Enna di Domenica 8 febbraio 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie D, Girone I

MESSINA – Domenica 8 febbraio, alle ore 15:00, allo stadio “Franco Scoglio” di Messina, andrà in scena Messina-Enna, match valido per la ventitreesima giornata di Serie D 2025/2026, Girone I. La posta in palio è alta: una vittoria permetterebbe a entrambe di allontanarsi dalla zona playout e guardare con maggiore serenità al prosieguo della stagione. L’Enna crede nelle proprie potenzialità e punta a tornare a casa con punti preziosi, mentre il Messina vuole dare continuità al proprio percorso e uscire definitivamente dalle zone critiche.

Il Messina sembra poter prendere in mano il proprio destino. Presenta la sfida mister Alessandro Parisi: “Sicuramente queste due vittorie ci hanno portato serenità e consapevolezza, lo spirito della squadra è quello giusto. Attenzione ed evitare i cali di tensione sono gli ingredienti principali. Andiamo verso una partita fondamentale, contro un avversario difficile e con caratteristiche precise. Tosto e imprevedibile. Da affrontare con la massima attenzione, una partita da non sbagliare. Ci sono dei problemini fisici, Zerbo, Clemente e Matese su tutti, ma lavoriamo per rimetterli in piedi in fretta anche se domani non ci saranno. In generale la squadra sta bene, sa cosa deve fare e l’atteggiamento è giusto perché sappiamo che c’è ancora da rincorrere. Dobbiamo essere lucidi per gestire tutte le situazioni che una partita può presentare. Tatticamente abbiamo molte possibilità, contano gli interpreti e l’atteggiamento non il modulo. Pian piano troviamo consapevolezza e sappiamo sfruttare i punti deboli e di forza dell’avversario. Il presidente è qui con noi, siamo felici perché la vicinanza è fondamentale e ci regala sicurezza. Uno stimolo a fare meglio e speriamo di averlo sempre più presente. Ci ha fatto la sorpresa di essere all’allenamento ed è stata una presenza che ci stimola a cercare ancora di più la vittoria”.

I gialloverdi di mister Passiatore arrivano all’appuntamento forti delle buone indicazioni emerse nelle ultime uscite: il pareggio interno contro la capolista Igea Virtus e la sconfitta maturata nei restanti trenta minuti del recupero contro il Lamezia hanno comunque confermato il buon momento di forma della squadra ennese, pronta a giocarsi le proprie carte anche sul difficile campo dei peloritani. Nel match d’andata, Distratto e compagni si erano dimostrati superiori ai giallorossi, sfiorando la vittoria e subendo il pareggio solo nei minuti finali con una rete di pregevole fattura del Messina. Da allora, però, molto è cambiato in casa peloritana: nuovo direttore sportivo, nuovo allenatore e soprattutto l’azzeramento della pesante penalizzazione di 14 punti che ha ridisegnato la classifica.

Tabellino

MESSINA (3-4-3): Giardino; De Caro (dal 1’ st Aprile), Trasciani, Bosia; Pedicone (dal 42’ st Werner), Saverino (dal 1’ st Tedesco), Garufi, Maisano (dal 42’ st Bonofiglio), Oliviero; Tourè, Roseti (dal 19’ st Kaprof). A disposizione: Sorrentino, Zucco, Kaprof, Papallo, Aprile, Orlando, Werner, Bonofiglio, Tedesco. Allenatore: Parisi

ENNA (4-2-3-1): Loliva; Di Modugno (ammonito al 9’ st), Spina, Occhiuto, Zerillo (ammonito al 29’ st); Dadic, Tchaouna Fy; Distratto, Diaz (dal 23’ st Rossitto), Bamba (dal 12’ st Ruiz Tombesi); Tchaouna Fk (dal 48’ st Andelkovic). A disposizione: Cangane, Manganaro, Rossitto, Nastasi, Gabrieli, Caspedes, Ruiz Tombesi, Puce, Andelkovic. Allenatore: Cimino

Reti: al 13′ pt Bamba, al 20′ pt Diaz, al 30′ pt Distratto, all’8′ st Tchaouna, al 10′ st Tedesco (rigore), al 35′ st Andelkovic (autogol), al 48′ st Tchaouna

Ammonizioni: al 34’ pt Bamba (E), al 9’ st Di Modugno (E), al 15’ st Aprile (M), al 29’ st Zerillo (E), al 29’ st Tourè (M).

Recupero: 2’ pt, 5’ st.

Le formazioni ufficiali di Messina-Enna

MESSINA (3-4-3): Giardino; De Caro, Trasciani, Bosia; Maisano, Saverino, Garufi, Pedicone; Tourè, Roseti, Oliviero. A disposizione: Sorrentino, Zucco, Kaprof, Papallo, Aprile, Orlando, Werner, Bonofiglio, Tedesco. Allenatore: Parisi

ENNA (4-2-3-1): Loliva; Di Modugno, Spina, Occhiuto, Zerillo; Dadic, Tchaouna Fy; Distratto, Diaz, Bamba; Tchaouna Fk. A disposizione: Cangane, Manganaro, Rossitto, Nastasi, Gabrieli, Caspedes, Ruiz Tombesi, Puce, Andelkovic. Allenatore: Cimino

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Pierludovico Arnese di Teramo, coadiuvato dagli assistenti Davide Carraretto di Treviso e Piero Mansutti di Basso Friuli.

La presentazione del match

COME ARRIVA IL MESSINA – Il Messina di Parisi scende in campo con il 4-3-1-2: tra i pali c’è Giardino; davanti a lui la linea difensiva è composta da Garufi, De Caro, Kaprof e Trasciani, chiamati a garantire solidità e attenzione. A centrocampo agiscono Clemente, Maisano e Saverino, incaricati di dare equilibrio, ritmo e qualità alla manovra. Sulla trequarti opera Matese, libero di inventare e rifinire il gioco. In avanti il tandem Oliviero–Tedesco ha il compito di guidare l’attacco e finalizzare le occasioni offensive.

COME ARRIVA L’ENNA – L’Enna di Passiatore si schiera con il 3-4-3: tra i pali c’è Loliva; davanti a lui la linea difensiva a tre è composta da Di Modugno, Cespedes e Deriu, chiamati a garantire solidità e attenzione. A centrocampo agiscono Spina, Tchaouna FY, Galfano e Dadic, incaricati di dare equilibrio, ritmo e spinta sulle corsie. In avanti il tridente Montero, Bamba e Tchaouna FK ha il compito di allargare il gioco, attaccare la profondità e finalizzare la manovra offensiva.

Le probabili formazioni

MESSINA (4-3-1-2): Giardino, Garufi, De Caro, Kaprof, Trasciani, Clemente, Maisano, Saverino, Matese, Oliviero, Tedesco. Allenatore: Parisi.

ENNA (3-4-3): Loliva, Di Modugno, Cespedes, Deriu, Spina, Tchaouna FY, Galfano, Dadic, Montero, Bamba, Tchaouna FK.Allenatore: Passiatore.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La gara, Messina-Enna, valida per la ventitreesima giornata di Serie D, girone I, non sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming.