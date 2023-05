Messina – Gelbison 1-0: diretta live e risultato finale

La partita Messina – Gelbison di sabato 13 maggio 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per il play-out di ritorno del Girone C di Serie C 2022-2023

MESSINA – Sabato 13 maggio allo stadio Franco Scoglio andrà in scena Messina–Gelbison, gara valida per il play-out di ritorno del Girone C di Serie C 2022-2023: calcio di inizio alle ore 15. Da una parte, la formazione di Giuseppe Galderisi che è riuscita a strappare un successo interno di fondamentale importanza per 1-0 nel finale della gara d’andata del play-out contro i biancoscudati e che si appresta ora a scendere in campo nell’ultimo atto con due risultati su tre a disposizione. Dall’altro lato invece, gli uomini di Ezio Raciti che hanno l’obbligo di vincere per conquistarsi la salvezza: in caso di vittoria di misura saranno i siciliani a restare tra i professionisti in virtù del miglior piazzamento nella regular season (17esima contro 16esima). Vietato davvero fare calcoli e sbagliare quindi: per entrambe le compagini è la gara dell’anno. I precedenti stagionali in regular season sono in perfetto equilibrio: una vittoria esterna per parte (0-1 in Sicilia e 1-2 in Campania). A dirigere l’incontro sarà Kevin Bonacina della sezione di Bergamo coadiuvato dagli assistenti Ivan Catallo di Frosinone e Stefano Galimberti di Seregno.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI MESSINA – GELBISON]

ACR MESSINA: Curiale D., Zuppel D., Grillo P., Marino R., Fumagalli E. (Portiere), Trasciani D., Ferrini M., Ferrara M., Berto G., Fofana L. (dal 35' st Marino R.), Konate A. (dal 17' st Curiale D.), Ragusa A., Balde I., Kragl O. (dal 35' st Grillo P.), Perez L. (dal 18' st Zuppel D.). A disposizione: Balde H., Celesia C., Fiorani M., Iannone C., Lewandowski M. (Portiere), Napoletano P., Ortisi P., Salvo G.



GELBISON: Correnti M. R., Uliano F., De Sena C., D'Agostino B. (Portiere), Gilli M., Cargnelutti R., Granata A., Nunziante C., Fornito G. (dal 28' st Uliano F.), Graziani V., Kyeremateng N. (dal 21' st Correnti M. R.), Loreto C., Infantino S. (dal 29' st De Sena C.), Tumminello M.. A disposizione: Anatrella D. (Portiere), Capone F., Marong B., Onda A., Papa S., Porcino A., Vitale S. (Portiere)



Reti: al 37' st Ragusa A. (ACR Messina) .



Ammonizioni: al 32' pt Fofana L. (ACR Messina), al 43' pt Ragusa A. (ACR Messina), al 45' st Fumagalli E. (ACR Messina) al 12' pt Gilli M. (Gelbison), al 31' pt Cargnelutti R. (Gelbison), al 9' st Nunziante C. (Gelbison), al 33' st Graziani V. (Gelbison).

Formazioni ufficiali di Messina – Gelbison

MESSINA (4-2-3-1): Fumagalli; Trasciani, Ferrini, Ferrara, Berto; Fofana, Konate; Ragusa, Perez, Kragl; I. Balde. A disposizione: Lewandowski, Balde H., R. Marino, Grillo, Iannone, Zuppel, Curiale, Salvo, Fiorani, Napoletano, G. Marino, Ortisi. Allenatore: Ezio Raciti

GELBISON (3-5-2): D’Agostino; Gilli, Loreto, Cargnelutti; Nunziante, Graziani, Granata, Fornito, Nunziante; Kyeremateng, Tumminello. Allenatore: Giuseppe Galderisi

Le parole di Ezio Raciti alla vigilia

“Possiamo dire tante cose ma alla fine l’unica cosa che conta è che siamo artefici del nostro destino. Per la prima volta in stagione sappiamo che se vinciamo siamo salvi e dobbiamo fare quindi una partita d’attacco. Non possiamo fare altro che giocare e vincere. Indisponibili? Non saranno a mia disposizione Mallamo, Versienti e Celesia. Dobbiamo avere cattiveria quando non siamo in possesso palla e giocare con calma quando invece l’abbiamo. Abbiamo una sola condizione: vincere. Noi dobbiamo essere propositivi, aggressivi e arrabbiati da morire per cercare la vittoria, questa sarà la nostra tattica. Dobbiamo trovare motivazioni in modo intrinseco e lavorare per chi ci vuole bene”.

Le parole di Giuseppe Galderisi

“Abbiamo l’esame finale contro il Messina davanti a una commissione importante. Dobbiamo essere preparati perchè sarà tutt’altra partita e non ci sono altre possibilità. Giocheremo su un campo difficile, non possiamo sbagliare. Loro sono una buona squadra che ha fatto bene nel girone di ritorno e proveranno a fare di tutto per vincere. Mettiamo via quanto fatto ad Agropoli, non si può gestire quanto fatto. È una nuova sfida e dobbiamo vincere. Non ho mai giocato per pareggiare, questa è una finale”.

I convocati della Gelbison

Portieri: Anatrella, D’Agostino, Vitale

Difensori: Cargnelutti, Gilli, Granata, Loreto, Marong, Onda

Centrocampisti: Capone, Corda, Fornito, Uliano, Papa, Porcino, Nunziante

Attaccanti: Correnti, De Sena, Graziani, Infantino, Kyeremateng, Ferruzza, Tumminello

I convocati del Messina

Portieri: 1. Riccardo Daga; 30. Ermanno Fumagalli; 22. Michal Lewandowski;

Difensori: 3. Helder Baldè; 5. Gabriele Berto; 18. Michele Ferrara; 15. Manuel Ferrini; 26. Giuseppe Salvo; 23. Daniele Trasciani.

Centrocampisti: 6. Lamine Fofana; 28. Marco Fiorani; 14. Amara Konate; 69. Oliver Kragl; 4. Roberto Marino; 80. Giuseppe Marino; 70. Paolo Napoletano;

Attaccanti: 10. Ibourahima Balde; 11. Davis Curiale; 7. Paolo Grillo; 8. Carmine Iannone; 99. Pasqualino Ortisi; 31. Leonardo Perez; 90. Antonino Ragusa; 9. Diego Zuppel.

Presentazione del match

QUI MESSINA – Tra i pali Fumagalli con Trasciani, Ferrini, Ferrara e Berto a comporre la linea difensiva. Sulla mediana Fofana e Fiorani mentre in avanti sulla trequarti spazio a Marino, Perez e Kragl a supporto dell’unica punta Balde.

QUI GELBISON – A difesa di D’Agostino ci saranno Gilli, Loreto e Cargnelutti. Sugli esterni a destra Porcino e Nunziante a sinistra mentre in mezzo al campo Papa, Uliano e Fornito. In attacco il tandem offensivo composto da Kyeremateng e De Sena.

Le probabili formazioni di Messina-Gelbison

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta su Eleven Sports, la piattaforma disponibile per PC, tablet e cellulari. Visibile anche per coloro che sono abbonati al servizio DAZN grazie ad una partnership, oppure sul portale OneFootball in modalità pay per view.