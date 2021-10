Messina – Monterosi Tuscia: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Messina – Monterosi Tuscia del 9 ottobre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per l’ottava giornata del Girone C di Serie C

MESSINA – Sabato 9 ottobre, alle ore 17 andrà in scena Messina – Monterosi Tuscia, incontro valido per l’ottava giornata del Girone C di Serie C. I padroni di casa vengono dalla sconfitta esterna per 3-1 contro il Foggia e in classifica sono sedicesimi con 5 punti, frutto di una vittoria, due pareggi e quattro sconfitte. Gli ospiti sono reduci dal successo interno per 2-1 contro l’Avellino e sono a quota 6, con un percorso di una partita vinta, tre pareggiate e tre perse. A dirigere il match sarà Gabriele Scatena di Avezzano con assistenti Stefano Lenza di Firenze e Egidio Marchetti di Trento.

La cronaca diretta e tabellino

La presentazione del match

QUI MESSINA – Sullo opta per il 4-3-1-2. In porta Lewandowski, davanti a lui Morelli, Fantoni Carillo e Sarzi. A centrocampo Fofana e Damian; sulle corsie Ruso e Catania. Davanti Milinkovic e Vukusic.

QUI MONTEROSI TUSCIA – Probabile modulo 3-5-2 per il Monterosi con Marcianò in porta, difesa composta da Mbende, Rocchi e Piroli . Cancellieri. In cabina di regia Polito con Buono e Di Paolantonio; sulle corsie Cancellieri e Adamo. Davanti Costantino e Polidori.

Le probabili formazioni di Messina – Monterosi Tuscia

MESSINA (4-4-1-1): Lewandowski; Morelli, Fantoni, Carillo, Sarzi Puttini; Russo, Fofana, Damian, Catania; Milinkovic; Vukusic. Allenatore: Sullo

MONTEROSI (3-5-2): Marcianò; Mbende, Rocchi, Piroli; Cancellieri, Buono, Polito, Di Paolantonio, Adamo; Costantino, Polidori.

Dove vederla in TV ed in streaming

La partita Messina – Monterosi Tuscia verrà trasmesso in diretta su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C.