Messina – Turris: diretta live e risultato in rempo reale

MESSINA – Sabato 16 aprile, alle ore 17.30, andrà in scena Messina – Turris, gara valida per la trentasettesima e penultima giornata del Girone C di Serie C 2021/2022. I padroni di casa vengono dal successo casalingo per 1-0 contro il Taranto e sono quattordicesimi, a quota 39 punti e con un cammino di dieci partite vinte, nove pareggiate e sedici perse; trentanove reti segnate e cinquantacinque incassate. Nelle ultime cinque sfide hanno ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta siglando cinque gol e subendone quattro. Gli ospiti arrivano dal successo casalingo di misura contro la Virtus Francavilla e sono decimi, a pari merito con il Picerno, con 46 punti, frutto di quattordici vittorie, quattro pareggi e sei sconfitte; quarantasei gol fatti e altrettanto subiti. Il bilancio delle ultime cinque sfide é di una vinta, una pareggiata e tre perse con otto reti incassate a fronte delle quattro realizzate. La gara di andata, lo scorso 12 dicembre, finì 5-0 a favore della Turris. A dirigere il match sarà Giorgio Vergaro della sezione di Bari, coadiuvato dagli assistenti Matteo Pressato della sezione di Latina e Simone Biffi della sezione di Treviglio. Quarto uomo ufficiale Simone Di Renzo di Bolzano.

I convocati della Turris

Portieri: Abagnale, Colantuono, Perina.

Difensori: Di Nunzio, Esempio, Loreto, Manzi, Sbraga, Varutti, Zanoni.

Centrocampisti: Bordo, Finardi, Franco, Ghislandi, Iglio, Nunziante, Tascone, Zampa.

Attaccanti: D’Oriano, Giannone, Leonetti, Longo, Nocerino, Pavone, Santaniello.

La presentazione del match

QUI MESSINA – Raciti dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-3 con Lewandowski in porta e difesa composta dalla coppia centrale Celic-Camilleri e sulle fasce da Morelli e Fazzi. A centrocampo Rizzo, Damian e Fofana. Tridente offensivo composto da Statella, Piovaccari e Russo.

QUI TURRIS – Caneo dovrebbe rispondere col modulo 3-4-3 con Perina in porta e difesa a tre composta da Manzi, Di Nunzio ed Esempio. In cabina di regia Tascone con Zampa e Varutti; sulle corsie esterne Ghislandi e Giannone. Davanti Longo e Leonetti.

Le probabili formazioni di Messina – Turris

MESSINA (4-3-3): Lewandowski; Morelli, Celic, Camilleri, Fazzi; Rizzo, Damian, Fofana; Statella, Piovaccari, Russo. Allenatore: Raciti

TURRIS (3-4-3): Perina; Manzi, Di Nunzio, Esempio; Ghislandi, Zampa, Tascone, Varutti; Giannone, Longo, Leonetti. Allenatore: Caneo.

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C.